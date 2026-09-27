Les Suisses votent sur deux initiatives ce dimanche: l’une pour une stricte neutralité, l’autre pour plus d’autosuffisance alimentaire. Les sondages annoncent un double rejet.

ATS Agence télégraphique suisse

Le sort des initiatives populaires sur la neutralité et sur l'alimentation sera tranché dimanche. Les deux textes ont peu de chances de passer la rampe, selon les derniers sondages.

L'initiative «Sauvegarder la neutralité suisse», déposée par Pro Suisse et des membres de l'UDC, veut qualifier la neutralité helvétique de «perpétuelle et armée». Elle exige aussi que la Suisse n'adhère à aucune alliance militaire ou de défense, ne participe pas aux guerres étrangères et ne prenne pas de sanctions économiques ou diplomatiques contre un Etat belligérant, sous réserve de ses obligations envers l'ONU.

L'UDC et les milieux proches de ce parti, mais aussi le Comité pour la Genève internationale et sa neutralité ainsi que le Conseil de la neutralité, soutiennent ce texte. La neutralité ne doit pas «être réinterprétée par des majorités politiques fortuites». Les initiants fustigent la reprise en Suisse des sanctions de l'UE contre la Russie, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Ils critiquent aussi le rapprochement avec l'OTAN mené par le Conseil fédéral.

Au-delà de ce camp, personne n'est convaincu, estimant que l'initiative affaiblit la neutralité, au lieu de la renforcer. Les opposants au texte refusent une conception rigide de la neutralité. Celle-ci doit rester flexible au vu des tensions géopolitiques actuelles. D'autant plus qu'elle a fait ses preuves depuis plus de 175 ans.

Deux tiers contre l'alimentation

Les jeux semblent déjà faits également sur l'initiative «Pour une alimentation sûre». Les derniers sondages prédisent un clair non. Près des deux tiers de la population refuseraient le texte selon les analyses de 20 Minutes/Tamedia, de YouGov et de la SSR.

L'initiative déposée par un comité citoyen composé d'agriculteurs et de chercheurs vise à renforcer l'auto-approvisionnement en Suisse. Il devrait passer de 46% à au moins 70% dans un délai de dix ans. Le Conseil fédéral vise un taux de 50% d'ici à 2050.

Les pratiques agricoles actuelles devraient être totalement revues pour y arriver. Le pays devrait miser davantage sur la culture végétale, plus grande source de calories, et diminuer ses exploitations animales, qui dépendent beaucoup des importations étrangères notamment pour le fourrage.

Pléthore d'objets cantonaux

Le gouvernement y voit une ingérence dans l'alimentation des citoyens. Le Conseil fédéral et l'ensemble de l'échiquier politique ne soutiennent pas le texte. Les Vert-e-s laissent la liberté de vote. Le comité contre l'initiative a fait parler de lui avec ses slogans provocateurs «Mon repas, mon choix» et «Non au diktat vegan».

Plusieurs cantons sont appelés aux urnes ce dimanche. Les Vaudois se prononcent sur une baisse d'impôt de 12% demandée par les milieux économiques, les Genevois sur le financement de P+R en France voisine et les Bernois sur la qualité de la formation. Toutes les infos sur les objets cantonaux sont disponibles en cliquant ici.