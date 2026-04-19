La Suisse se prononcera le 14 juin sur l'initiative de l'UDC intitulée «Pas de Suisse à 10 millions!». En 2014, le peuple avait approuvé de justesse une initiative similaire. Sa mise en œuvre a depuis lors suscité la controverse.

Il y a douze ans, l'UDC marquait un tournant politique sur l'immigration

Il y a douze ans, l'UDC marquait un tournant politique sur l'immigration

ATS Agence télégraphique suisse

Le 14 juin, le peuple suisse sera appelé à se prononcer sur l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions! (initiative pour la durabilité)». Ce n'est pas la première fois que l'UDC tente de frapper un grand coup politique. En 2014, le peuple acceptait l'initiative de l'UDC «Contre l'immigration de masse». Rappel des principaux chiffres:

Au soir du 9 février, l'initiative demandant la réintroduction de contingents d'étrangers, incluant l'asile, recueille 50,3% des voix et une majorité de 12 cantons et 5 demi-cantons. Le sujet mobilise comme jamais: la participation atteint 55,8%, une valeur jamais atteinte depuis 2005 (accords de Schengen/Dublin).

Retournement de situation

A trois semaines de la votation, un sondage réalisé par l'institut gfs.bern prédit 55% de non. Selon un premier sondage publié le 29 décembre 2013 par Isopublic, le texte ne récolte même que 36% d'avis favorables, contre 53,5% de «non».

Le contenu de l'initiative est inscrit dans la Constitution comme le nouvel article 121a qui stipule que «la Suisse gère de manière autonome l'immigration des étrangers». En décembre 2016, l'Assemblée fédérale adopte la loi d'application de l'article 121a.

Le dispositif prévoyant une préférence nationale à l'embauche entre en vigueur le 1er juillet 2018. L'UDC enregistre une victoire historique. Mais depuis, le parti conservateur ne cesse de critiquer la mise en oeuvre, qui ne respecte pas, selon lui, la volonté du peuple.