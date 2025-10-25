Publié: il y a 39 minutes

Réunis en assemblée, les Vert'libéraux ont voté contre l'initiative des Jeunes socialistes sur les successions, craignant ses effets sur les entreprises familiales. Mais ils approuvent l'initiative du service citoyen, y voyant une opportunité de renforcer la Suisse.

Le PVL rejette l'initiative des JS et soutient le Service citoyen

Pour Céline Weber, le service citoyen renforce la Suisse face aux crises. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les délégués vert'libéraux, réunis samedi en assemblée à Delémont (JU), ont adopté les mots d'ordre pour les votations fédérales le 30 novembre

Ils rejettent clairement l'initiative des Jeunes Socialistes (JS) sur les successions et approuvent celle pour un service citoyen pour tous. Les Vert’libéraux sont convaincus qu’une forte imposition des héritages de plus de 50 millions de francs pour financer la lutte climatique conduirait à la vente forcée d’entreprises familiales et à la fuite des grandes fortunes. Le texte est rejeté par 138 voix contre 0 et une abstention.

Le service citoyen, un moyen de s'investir

Par 135 voix pour, 0 contre et 5 abstentions, les délégués sont en revanche convaincus par l’initiative «service citoyen». Un tel engagement au service de la collectivité permettrait non seulement d’assurer les effectifs de l’armée et de la protection civile, mais aussi de renforcer la résilience globale de la Suisse face aux diverses crises, a soutenu la conseillère nationale Céline Weber (VD).

«Le service citoyen offre ainsi aux jeunes la possibilité de s’investir pour la société», a ajouté le conseiller national Beat Flach (AG). «Le PVL veut saisir cette opportunité de renforcer notre pays», conclut-il. Le PVL est le seul groupe parlementaire à soutenir cette initiative populaire.