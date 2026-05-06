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Deux camps au coude à coude
La votation «Pas de Suisse à 10 millions» s'annonce serrée

Les votations du 14 juin s'annoncent serrées. Selon YouGov Suisse, le camp du «non» à l'initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions» devance de justesse le «oui», tandis que la loi sur le service civil divise aussi les Suisses.
Publié: 13:29 heures
Selon l'institut YouGov Suisse, partisans et opposants de l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» sont au coude à coude.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Pas de majorité claire pour les deux objets au programme des votations du 14 juin prochain. Selon l'institut YouGov Suisse, partisans et opposants de l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» et de la modification de la loi du service civil sont au coude à coude.

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Concernant l'initiative portée par l'UDC, le camp du «non», avec 46%, devance actuellement le camp du «oui» d'un point. Selon YouGov Suisse mercredi, les résultats cantonaux tendent légèrement vers un rejet. Le baromètre des intentions de vote montre une situation serrée pour la modification de la loi sur le service civil: 41% des personnes interrogées approuvent actuellement l'initiative, tandis que 40% la rejettent. A l'heure actuelle, cet objet serait rejeté dans les urnes, selon le baromètre des intentions de vote.

YouGov Suisse constate que les hommes sont plus enclins à approuver la modification de la loi sur le service civil que les femmes. Actuellement, une personne sur deux âgée de 60 ans et plus vote en faveur de cette modification, contre seulement 30% chez les 18-29 ans.

Prudence sur les résultats du sondage

Alors que 44% des personnes interrogées se considèrent bien à très bien informées sur la votation «Pas de Suisse à 10 millions», un tiers d’entre elles n’était que très peu informées sur la votation sur la loi sur le service civil. Cela pourrait s'expliquer car 28% des personnes interrogées n'ont encore eu aucun contact avec le texte sur la loi sur le service civil, tandis que 38% ont déjà eu des discussions privées sur la «Pas de Suisse des 10 millions». Pour ce sondage, YouGov Suisse a interrogé 3020 personnes entre le 21 avril et le 4 mai 2026.

Dans un sondage réalisé par l'institut Leewas à la mi-avril, l'initiative «pour la durabilité» de l'UDC avait recueilli un large soutien: 52% des personnes interrogées se disaient favorables à son adoption. 46% des personnes interrogées avaient l'intention de la rejeter, tandis que 2% n'avaient pas encore pris de décision. Concernant la modification de la loi sur le service civil, 46% des votants se sont prononcés en faveur du oui et autant ont voté non à la mi-avril.

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