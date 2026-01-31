Le PLR Suisse s'est réuni à Genève ce samedi et a rejeté l'initiative «200 francs, ça suffit!». Ce texte, porté par les Jeunes PLR, visait à réduire de moitié la redevance SSR.

Une faible majorité du PLR contre une baisse de la redevance SSR

ATS Agence télégraphique suisse

Réunis samedi matin en assemblée à Genève, les délégués du PLR Suisse s'opposent à l'initiative «200 francs, ça suffit!», en votation le 8 mars. Défendu par les Jeunes libéraux-radicaux, le texte qui vise à réduire le montant de la redevance de la SSR a été refusé par 137 voix contre 104 oui et 13 abstentions.

«Il s'agit de justice fiscale, les produits de la SSR sont de moins en moins consommés», a dénoncé Jonas Lüthy, président des Jeunes PLR et membre du comité d'initiative. Selon lui, «un média public a toute sa raison d'être», mais la SSR doit fournir «une information indépendante», au lieu de produire «tout et n'importe quoi.» Et de rappeler que douze conseillers nationaux de différentes régions linguistiques soutiennent l'initiative.

«L'initiative impose le même mandat à la SSR - l'information, la formation et le divertissement - tout en réduisant son budget de moitié. Ce ne sera pas possible», a prévenu la conseillère nationale Simone de Montmollin. Mettant en avant la solidarité et la cohésion nationale, la Genevoise a défendu le contreprojet du Conseil fédéral qui plafonne le niveau de la redevance et exonère 80% des entreprises.

Fiscalité injuste

Sans surprise, les délégués appellent très largement à voter «oui» à la loi fédérale sur l'imposition individuelle des couples mariés, un projet qui fait suite à une initiative des Femmes PLR. Pour leur présidente Bettina Balmer, conseillère nationale zurichoise, il «faut mettre un terme à la pénalisation fiscale des couples mariés et permettre aux femmes qui veulent travailler de le faire.»

En revanche, les délégués ont refusé à la quasi-unanimité l'initiative fédérale «Pour une politique énergétique et climatique équitable: investir pour la prospérité, le travail et l’environnement». Ce texte ne propose «ni financement clair ni mesure claire», a critiqué la présidente du PLR Vaud Florence Bettschart-Narbel, mettant en garde contre une hausse des impôts.

Contre l'initiative de l'UDC

Le PLR a aussi pris position contre l'initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions!», qui sera en votation le 14 juin. Ce texte, qui demande que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas 10 millions de personnes avant l’année 2050, est «contreproductif en matière d'asile et d'immigration», a fustigé le conseiller national genevois Cyril Aellen.

Ni une limitation arbitraire de la population, ni la neutralité érigée en doctrine d'Etat, ni un renoncement à la voie bilatérale ne sont une bonne idée, a relevé Ignazio Cassis, estimant qu'il faut agir malgré l'incertitude actuelle. Le conseiller fédéral a invité les délégués à «prendre soin de nos structures libérales et démocratiques».