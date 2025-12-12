Une étude allemande révèle une hausse des trajets en voiture sans permis valable. La Suisse connaît une tendance similaire, avec de plus en plus de conducteurs circulant sans autorisation. Tour d’horizon du phénomène.

De plus en plus de Suisses conduisent sans permis valable

De plus en plus de Suisses conduisent sans permis valable

Janine Enderli et Daniel Macher

Le constat est inquiétant: de plus en plus de personnes prennent le volant sans disposer d’une autorisation valable. Une nouvelle étude allemande le confirme.

Kirstin Zeidler, de l'Instut de recherche des assureurs sur les accidents (UDV), souligne que la conduite sans permis n’a rien d’un phénomène marginal. Ces cas surgissent régulièrement, mais beaucoup continuent de les considérer comme exceptionnels, explique-t-elle au magazine d'actualité «Spiegel». Nous avons donc été surpris de voir à quel point la conduite sans autorisation est répandue.»

Selon l’étude, il s’agit le plus souvent de jeunes hommes qui jouissent malgré tout d'une certaine expérience de la conduite. L’analyse a été menée à partir de statistiques officielles, d’enquêtes auprès de citoyens et d’entretiens avec policiers. Ses résultats dressent un tableau clair: les conducteurs les plus chevronnés sont particulièrement susceptibles de rouler sans permis valable. En Allemagne, près d'un tiers des personnes condamnées ont entre 30 et 40 ans.

La Suisse pas épargnée

En Suisse aussi, la conduite sans permis est répandue. «Les statistiques montrent une légère tendance à la hausse des trajets effectués sans autorisation de conduire», indique l’Office fédéral des routes (OFROU) à Blick.

L'office distingue les personnes qui ne possèdent pas de permis pour la catégorie de véhicule concernée de celles qui continuent de conduire malgré un retrait ou une interdiction. Les retraits interviennent notamment en cas d’excès de vitesse marqués ou de conduite en état d’ivresse.

1768 cas l'année dernière

L’an dernier, 1768 personnes ont perdu leur permis pour avoir conduit sans autorisation adaptée au type de véhicule. Par exemple, un conducteur titulaire d’un permis A1 qui prendrait le guidon d’une moto plus puissante ou d’une voiture de tourisme.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Il convient de souligner que la majorité des personnes concernées étaient des motocyclistes et des automobilistes. A titre de comparaison, 2022 avait enregistré près de 300 retraits de permis de moins qu’en 2024. Les années 2020 et 2021 restent moins pertinentes en raison de la pandémie de Covid.

Les retraits de permis de conduire étrangers sont eux aussi en augmentation. En 2024, la barre des 1000 cas a été franchie.

Voici la situation en cas d'accident

En ce qui concerne la conduite malgré un retrait temporaire, on constate également une légère augmentation: en 2024, il y a eu 1363 retraits définitifs, a peine plus que lors des années précédentes. La tendance est moins marquée que celle de la conduite sans permis, mais la courbe n'en reste pas moins ascendante.

A noter toutefois que les accidents avec dommages corporels dont le principal responsable n'avait pas de permis de conduire restent rares. Malgré tout, une légère tendance à la hausse se dessine ici aussi, un résultat qui correspond aux chiffres globaux.

L'étude allemande de l'UDV part du principe que le nombre de cas non déclarés est élevé. Pour son enquête, elle a interrogé en ligne plus de 7000 personnes de plus de 16 ans appartenant à différents groupes de population. Environ 13% ont avoué avoir déjà conduit sans permis, et 89% d'entre eux affirment n'avoir jamais été contrôlés à cette occasion.