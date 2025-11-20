Une étude préliminaire propose de transformer l'autoroute A1 entre Ecublens et Lausanne en boulevard urbain d'ici 2036. Ce projet, qui inclut une voie verte pour les vélos, vise à repenser la mobilité dans l'Ouest lausannois.

Une partie de l'autoroute A1 amputée au profit des vélos? L'idée fait son chemin

Des vehicules circulant sur l'autoroute A1 Lausanne-Geneve pres d'Ecublens, le 2 mars 2024. Photo: keystone-sda.ch

Les études autour de l'abandon de la jonction autoroutière de Chavannes-près-Renens sur l'A1, visant à la suppression du goulet d'étranglement de Crissier se poursuivent. Une nouvelle idée émerge: supprimer l'autoroute entre Ecublens et Lausanne à l'horizon 2036, multiplier des accès multimodaux sur un boulevard urbain et créer une voie express verte pour les vélos.

Le Canton de Vaud et les communes ont pris connaissance d'une étude préliminaire mandatée par la commune de Chavannes-près-Renens, a indiqué jeudi le Canton dans un communiqué. Celle-ci se penche sur des mesures d'accompagnement ouvrant de nouvelles pistes dans le cas d'un abandon de la jonction controversée.

Le rapport présente une «vision nouvelle de l'autoroute dans son contexte urbain, avec des accessibilités multimodales renforcées, notamment sur ladite commune, constituant une alternative potentielle à la jonction», écrit le gouvernement vaudois.

Voie verte express pour les vélos

Dans les grandes lignes, et pas avant 2036, la chaussée serait réduite de six à quatre voies, transformant l'autoroute en «route pénétrante d'agglomération» à 60 km/h puis en boulevard urbain à 50 km/h en direction de Lausanne. Deux accès avec des rampes seraient construits à Ecublens et Chavannes au lieu d'une seule jonction à Chavannes.

Autre idée: un parc végétalisé longiligne serait aménagé en parallèle de la route, avec une voie «verte» express pour les vélos, et la jonction de Malley serait repensée. L'arrivée à Lausanne depuis Malley se ferait donc sur un boulevard urbain, avec à terme aussi la suppression du rond-point de la Maladière. Le siège du CIO serait mis en valeur, avec une place de l'Olympisme face au boulevard urbain.

«Les partenaires ont partagé ces réflexions avec l'Office fédéral des routes (OFROU). Ils rappellent la nécessité d'approfondir l'évaluation de cette alternative avant de se prononcer sur sa faisabilité et ses temporalités de réalisation. Des études complémentaires devront être menées pour en examiner les implications techniques, fonctionnelles et financières, ainsi que ses effets sur l'accessibilité globale du secteur», relève le Canton.

Trafic moins important que prévu

«Les partenaires se sont également accordés sur le fait que la réalisation du projet de suppression du goulet de Crissier ainsi que la jonction d'Ecublens constituent des prérequis indispensables à la mise en oeuvre d'une telle vision», souligne-t-il. En clair, l'idée est de s'assurer qu'un renoncement à la réalisation de la jonction peut se faire sans compromettre l'accessibilité multimodale de l'Ouest lausannois.

«Les comptages et analyses de trafic montrent que la croissance du trafic attendue dans le secteur du goulet de Crissier n'a pas eu lieu. Entre 2014 et 2025, le trafic a été inférieur de 25% par rapport aux hypothèses sur lesquelles s'était basé l'OFROU pour le dossier de mise à l'enquête du projet de suppression du goulet de Crissier», expliquaient récemment les services de la ministre en charge de la mobilité, Nuria Gorrite.

Pour rappel, la Municipalité de Chavannes-près-Renens s'était retirée en début d'année du projet. Elle avait décidé de dénoncer unilatéralement la convention - liée au financement - signée en 2021 avec l'OFROU et le Canton de Vaud. Les autorités de la commune considéraient que le projet allait à l'encontre des actions présentes et futures de la commune en faveur d'une mobilité responsable favorisant la marche, le vélo et les transports publics.