L'Office fédéral du logement a fixé ce lundi un nouveau taux d'intérêt de référence. La baisse de 1,5 à 1,25 % a des conséquences directes pour les locataires. Blick répond aux questions les plus urgentes.

Tout ce qu'il faut savoir sur les loyers après le nouveau taux de référence

L'Office fédéral du logement a abaissé le taux d'intérêt de référence le lundi 1er septembre 2025. Photo: Sven Thomann

Dorothea Vollenweider

Bonne nouvelle pour les locataires suisses! Ce lundi 1er septembre, l’Office fédéral du logement (OFL) a annoncé une baisse du taux d'intérêt de référence, passant de 1,5% à 1,25%. Cette décision prend effet dès ce mardi. Elle concerne non seulement les hypothèques, mais aussi les loyers. Et son impact est considérable. Blick répond aux principales questions que vous pouvez vous poser.

Pourquoi la décision de l'OFL me concerne-t-elle?

Le taux d’intérêt de référence sert de base pour calculer les loyers en Suisse. Il permet de répercuter l’évolution des taux hypothécaires sur l’ensemble des locataires. Lorsque le taux moyen de toutes les hypothèques baisse, l’OFL ajuste le taux de référence à la baisse.

Quel impact pour mon loyer?

Les locataires peuvent désormais exiger une réduction de loyer. Selon l'Office fédéral du logement, la baisse du taux d'intérêt de référence donne droit à une réduction de 2,91%. Ce chiffre ne s'applique que si le loyer précédent était basé sur l'ancien taux d'intérêt de référence de 1,50%. Dans le cas contraire, le droit à une réduction de loyer pourrait être encore plus élevé!

Les bailleurs peuvent-ils refuser la baisse?

Les propriétaires doivent répercuter la baisse du taux d’intérêt de référence sur le loyer, mais seulement si les locataires en font la demande. Cela se fait généralement par écrit, avec une demande d'ajustement adressée au bailleur. Le propriétaire n'est toutefois pas tenu d'appliquer la baisse dans son intégralité; il peut en déduire certains éléments, comme l’inflation ou l’augmentation des charges générales. «Ces facteurs jouent actuellement un rôle limité», explique Ursina Kubli, responsable de la recherche immobilière à la Banque cantonale de Zurich. Cela s'explique en partie par le fait que la dernière hausse du taux d'intérêt de référence est encore récente et que l’inflation reste faible en Suisse depuis un certain temps.

De combien le loyer pourrait-il baisser?

Prenons un loyer net de 1700 francs. En supposant qu'il n'y ait pas de renchérissement dans les prochains mois, une baisse en décembre permettrait d’économiser environ 50 francs par mois. Soit 600 francs par an, et 3000 francs sur cinq ans.

Les loyers pourraient-ils à nouveau augmenter l'année prochaine?

Le taux d'intérêt de référence devrait se maintenir à 1,25% pendant encore un à deux ans. En raison de son évolution lente, une hausse ne serait «envisageable qu’au second semestre 2027 au plus tôt», estime Fredy Hasenmaile, chef économiste chez Raiffeisen. «Il est fort probable que les locataires n’aient pas à craindre de nouvelles hausses avant un bon moment», a-t-il ajouté. Les experts ne s’attendent pas non plus à une baisse supplémentaire, même si le taux moyen pourrait encore reculer légèrement.

Qui aurait droit à un loyer moins élevé?

Tout dépend du contrat de location. Si le loyer est basé sur un taux de référence de 1,75% ou plus, les locataires peuvent déjà demander une baisse. Après une deuxième baisse probable en décembre, près de la moitié des ménages locataires en Suisse pourraient y prétendre, selon la Banque cantonale zurichoise (ZKB). Dans le canton de Zurich, où les hausses ont été plus souvent répercutées, ce chiffre grimpe à 70%. Pour les nouveaux locataires en revanche, la situation reste difficile: la pénurie de logements entretient une forte hausse des loyers proposés, relève Raiffeisen dans une récente étude.