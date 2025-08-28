DE
Votation le 28 septembre
Une initiative veut porter à 10% les logements coopératifs à Genève

À Genève, une initiative populaire vise à doubler la part des logements coopératifs à 10%. Lancée par un large front, la campagne met en avant des loyers 40% moins chers et une solution à la crise du logement. Le vote aura lieu le 28 septembre.
A Genève, un large front a lancé jeudi la campagne en faveur de l'initiative populaire «Pour + de logements en coopérative», en votation le 28 septembre. Ce texte veut inscrire dans la loi un socle de 10% pour ce type de logements, soit deux fois plus qu'aujourd'hui.

Le logement coopératif est une réponse concrète à la crise du logement à Genève, car les loyers sont fondés uniquement sur les coûts et non sur un impératif de rentabilité, ont répété devant les médias le Groupement des coopératives d'habitation genevoises (GCHG), le PS, les Vert-e-s, Solidarités ou encore l'ASLOCA. L'initiative est aussi soutenue par Le Centre, le MCG et Libertés et justice sociale.

Nouveau plan après 2030

Pour construire quelque 12'000 logements en coopérative d'ici à 2030, l'Etat élaborera un plan de développement de l’habitat coopératif et aura recours aux outils qui existent déjà, a expliqué Eric Rossiaud, membre du comité d'initiative: l'achat de terrains et les droits de préemption et d'expropriation. Des points qui font bondir les opposants, mais qui ont été admis par le Tribunal fédéral.

L'initiative avait été lancée par le GCHG en 2021, mais son traitement par le Grand Conseil avait été retardé par un recours des milieux immobiliers. Conscients que l'objectif de nouveaux logements ne pourra pas être atteint dans les délais, les initiants ont prévu une disposition qui demande au Conseil d'Etat de lancer un nouveau plan après 2030.

Loyers stables

Sur le fond, les initiants soulignent que les loyers des coopératives sont en moyenne 40% moins cher. «Se loger est un besoin fondamental. Or 56% de la population genevoise n'a pas les moyens pour le marché libre», a indiqué Caroline Renold, de l'ASLOCA. Accessibles, les loyers des logements coopératifs sont aussi stables à long terme. Seule contrainte: l'achat de parts sociales, dont le montant varie d'une coopérative à l'autre.

«A Genève, l'accès à la propriété est compliqué. Les coopératives sont une alternative viable», a défendu Gabriel Hadad, des Jeunes du Centre. Et de relever que le taux de coopératives est déjà de 20% à Zurich. Autres avantages, selon le député Vert David Martin, une qualité de logement supérieure à la moyenne, des choix écologiques innovants, la mixité sociale et une gouvernance horizontale.

