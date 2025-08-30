DE
Dépassant largement l'annonce initiale
La caisse de pension de la ville de Berne loue des appartements rénovés 70% plus cher

La Caisse de pension de la ville de Berne a totalement rénové deux immeubles et plus de 100 habitants ont perdu leur logement. Les loyers des 3,5 pièces passeront de 1180 à 2000 francs, une hausse plus importante qu'annoncée.
Publié: il y a 47 minutes
La Caisse de pension de la ville de Berne a dû procéder à une rénovation totale de deux bâtiments.
Photo: Wirz Bauunternehmung
Robin Wegmüller

En février 2023, la nouvelle est tombée. Les plus de 100 locataires de deux tours de la Bahnstrasse, dans le quartier de Holligen à Berne, ont reçu une lettre de résiliation de bail. Les bâtiments qui appartiennent à la Caisse de prévoyance du personnel de la ville de Berne doivent être totalement rénovés. Une grande partie des habitants ont vécu dans ces tours pendant des décennies.

Les premiers appartements devraient être prêts à l'automne 2026. Mais comme le rapporte le «Berner Zeitung», les loyers seront beaucoup plus chers qu'annoncé. Avant la rénovation, un appartement de 3,5 pièces et de 80 mètres carrés coûtait 1180 francs. Il coûtera désormais 2000 francs, à la place des 1650 francs annoncés. Le loyer augmentera donc de 70% au lieu de 40%. Et les charges de 240 francs ne sont pas comprises dans le prix.

Des appartements «adaptés aux besoins»

Les anciens locataires seront prioritaires lors de la relocation, mais ils ne reviendront probablement pas, car les nouveaux loyers sont trop chers. Le directeur de la Caisse de prévoyance du personnel de la ville de Berne, Jürg Schad, explique que la hausse des loyers n'est pas liée à l'augmentation des coûts dans le domaine de la construction. En revanche, des critères pour aménager les appartements «ont été adaptés pour mieux répondre aux besoins de logements plus modernes».

La Caisse de prévoyance du personnel de la ville de Berne s'engage pour une «stratégie de construction de logements durable qui agit certes avec le marché, mais qui n'a pas d'effet sur les prix». En revanche, elle ne participera pas à la construction de logements à loyers modérés...

