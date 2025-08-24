Les loyers en Suisse devraient augmenter de 3 à 5 % par an dans les années à venir en raison d’une demande plus forte que l’offre, selon l'Office fédéral du logement (OFL).

Les loyers vont augmenter jusqu'à 5% par an en Suisse, selon l'OFL

Il y a de moins en moins de terrains disponibles pour la construction, ce qui provoque, en partie, une hausse des loyers. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Les loyers proposés sur le marché suisse vont augmenter de 3 à 5% par an ces prochaines années, avertit dimanche le directeur de l'Office fédéral du logement (OFL), Martin Tschirren. «La demande de logements reste supérieure à l'offre».

Sans chute de l'activité économique, il faut s'attendre à une augmentation des loyers, indique Martin Tschirren dans un entretien diffusé par la «NZZ am Sonntag». Les locataires touchés sont ceux qui arrivent sur le marché du logement ou qui doivent déménager, relève-t-il.

Il explique cette hausse par le fait que le marché du logement sert de plus en plus de placement pour les capitaux. A cela s'ajoute le fait que les terrains à bâtir sont devenus rares en Suisse, poursuit-il. «Autrefois, on pouvait résoudre le problème de la demande croissante par des mises en zone à bâtir. Aujourd'hui, ce n'est plus possible».