DE
FR

La demande plus forte que l'offre
Les loyers vont augmenter jusqu'à 5% par an en Suisse, selon l'OFL

Les loyers en Suisse devraient augmenter de 3 à 5 % par an dans les années à venir en raison d’une demande plus forte que l’offre, selon l'Office fédéral du logement (OFL).
Publié: 06:13 heures
Partager
Écouter
Il y a de moins en moins de terrains disponibles pour la construction, ce qui provoque, en partie, une hausse des loyers.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les loyers proposés sur le marché suisse vont augmenter de 3 à 5% par an ces prochaines années, avertit dimanche le directeur de l'Office fédéral du logement (OFL), Martin Tschirren. «La demande de logements reste supérieure à l'offre».

Sans chute de l'activité économique, il faut s'attendre à une augmentation des loyers, indique Martin Tschirren dans un entretien diffusé par la «NZZ am Sonntag». Les locataires touchés sont ceux qui arrivent sur le marché du logement ou qui doivent déménager, relève-t-il. 

Il explique cette hausse par le fait que le marché du logement sert de plus en plus de placement pour les capitaux. A cela s'ajoute le fait que les terrains à bâtir sont devenus rares en Suisse, poursuit-il. «Autrefois, on pouvait résoudre le problème de la demande croissante par des mises en zone à bâtir. Aujourd'hui, ce n'est plus possible».

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus