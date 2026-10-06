Le verdict en appel du procès Vincenz sera rendu le 11 janvier 2027 à Zurich. Pierin Vincenz et Beat Stocker risquent jusqu'à six ans de prison pour escroquerie et corruption.

Le verdict en appel du procès Pierin Vincenz tombera le 11 janvier

Le verdict en appel du procès Pierin Vincenz tombera le 11 janvier

ATS Agence télégraphique suisse

La justice zurichoise ne prononcera le jugement en appel du procès Vincenz qu'en janvier prochain. L'ancien patron de Raiffeisen Pierin Vincenz et son acolyte Beat Stocker avaient comparu en août devant la Cour suprême du canton.

La procédure de délibération se trouve actuellement dans sa phase de consultation interne et de décision, indique la Cour suprême zurichoise mardi. Le verdict ne pourra être arrêté que dans plusieurs semaines. Il sera prononcé par oral le 11 janvier à 14h00.

Demande d'acquittement

Le procès en appel a duré huit jours. Il s'est tenu quatre ans après le jugement de première instance, devant le Tribunal de district de Zurich qui avait prononcé des peines de trois ans et neuf mois de prison contre Pierin Vincenz et de quatre ans de réclusion contre Beat Stocker.

En appel, le duo a maintenu sa demande d'acquittement complet. Le procureur a exigé, au contraire, que les deux principaux accusés soient sanctionnés chacun d'une peine plus lourde de six ans de prison.

Ils sont accusés notamment d'escroquerie par métier, d'abus de confiance, de corruption et de gestion déloyale. Le Ministère public leur reproche en particulier d'avoir agi au détriment de la banque en la poussant à acquérir des sociétés dans lesquelles ils détenaient des participations occultes. Ils auraient aussi utilisé à titre privé des cartes de crédit professionnelles.