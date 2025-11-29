DE
FR

«C'était un véritable enfer»
Un Suisse émigré au Vietnam a vécu l'horreur dans les inondations

Des dizaines de milliers de maisons ont été inondées dans cinq régions du Vietnam après de violentes intempéries. Près de 100 personnes sont décédées. Au milieu de tout cela, un Suisse a tout perdu.
Publié: il y a 56 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
1/7
Georg Balmer vit depuis 15 ans à Nha Trang. Il a vécu les inondations de très près.
Photo: DR
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Johannes Hillig

Georg Balmer, 61 ans, a refait sa vie à Nha Trang. Ce Bâlois d'origine a réalisé son rêve en émigrant au Vietnam il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, il a quasiment tout perdu. «Presque tout est détruit», confie-t-il tristement à Blick.

Depuis fin octobre, le pays est régulièrement frappé par de violentes intempéries. Des endroits sont fréquemment inondés, près de 130'000 foyers ont été privés d'électricité. Selon les autorités, 90 personnes ont déjà perdu la vie.

La ville côtière de Nha Trang, où vit Georg Balmer, a été particulièrement touchée. Rien que cette semaine, des quartiers entiers ont été inondés. «J'étais moi-même dans la ville lorsque la tempête a éclaté. Je n'ai pas pu rendre visite à ma famille pendant deux jours. C'était un véritable enfer.»

«J'avais peur de m'électrocuter»

Le sexagénaire était très inquiet pour sa femme et leur fils de dix ans. «Ils étaient les deux enfermés dans la maison. Il y avait 2,5 mètres d'eau. Heureusement, notre habitation est construite sur des fondations de 1,5 mètre. Mais elle était quand même sous 1 mètre d'eau.»

Les secours sont parvenus à sauver sa femme et son fils, par bateau. Les équipes ont dû aider les personnes coincées sur les toits des maisons et sur les cimes des arbres. Finalement, Georg Balmer a pu rejoindre sa famille. «Après deux jours, je me suis promené dans la zone interdite. A certains endroits, l'eau m'arrivait à la taille. J'avais peur que ma femme, mon fils ou moi-même ne soyons électrocutés.»

Déçu de l'ambassade suisse

Entre-temps, la pluie s'est calmée. Sa famille se bat désormais contre les masses de boue accumulées. Beaucoup d'équipements sont détruits: l'installation solaire, le réfrigérateur, tous les meubles et leurs vêtements. «Nous devons sécher et repeindre toute la maison», explique Georg Balmer. Rapidement, les locaux s'entraident. 

Le Bâlois se sent abandonné par l'ambassade suisse, basée à Hanoï. «Je suis tout simplement déçu. Ils ont mon contact ainsi que celui d'autres Suisses, mais ils n'ont même pas demandé comment nous allions.» Il connaît plusieurs Suisses qui ont tout perdu. Parmi eux, un homme dont la plantation de café a été complètement détruite.

Blick a communiqué les plaintes de Georg Balmer à l'ambassade de Suisse au Vietnam. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de réponse.

