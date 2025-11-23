Le bilan des inondations au Vietnam grimpe à 90 morts

Image des inondations à Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa, pris le 20 novembre dernier.
Photo: STRINGER
ATS Agence télégraphique suisse
Les récentes pluies diluviennes au Vietnam, qui ont causé d'importantes inondations, ont fait au moins 90 morts en une semaine, selon un nouveau bilan publié dimanche par le ministère de l'Environnement.
Plus de 60 des 90 personnes tuées depuis le 16 novembre ont été recensées dans la province montagneuse de Dak Lak (centre), où les eaux ont inondé des dizaines de milliers d'habitations, de même source.
