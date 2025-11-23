Publié: il y a 31 minutes

Les pluies diluviennes au Vietnam qui ont provoqué des inondations dévastatrices ont fait au moins 90 morts en une semaine. La province de Dak Lak est la plus touchée, avec plus de 60 victimes et des milliers de maisons inondées.

Le bilan des inondations au Vietnam grimpe à 90 morts

Image des inondations à Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa, pris le 20 novembre dernier. Photo: STRINGER

ATS Agence télégraphique suisse

Les récentes pluies diluviennes au Vietnam, qui ont causé d'importantes inondations, ont fait au moins 90 morts en une semaine, selon un nouveau bilan publié dimanche par le ministère de l'Environnement.

Plus de 60 des 90 personnes tuées depuis le 16 novembre ont été recensées dans la province montagneuse de Dak Lak (centre), où les eaux ont inondé des dizaines de milliers d'habitations, de même source.