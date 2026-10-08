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Appel à témoin
Un conducteur meurt après avoir percuté un arbre à Montricher

Un automobiliste a perdu la vie mercredi soir sur la route de la Renardière entre Montricher et l'Isle (VD). Son véhicule immatriculé en France a percuté un arbre après une sortie de route. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 11 minutes
Un véhicule immatriculé en France a percuté un arbre après une sortie de route mercredi soir. Le conducteur est décédé.
Photo: Laurent Gillieron
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ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste a perdu la vie mercredi soir sur une route entre Montricher et l'Isle dans le canton de Vaud. Seul impliqué, il a perdu la maîtrise de son véhicule, immatriculé en France, dans une courbe et est venu percuter un arbre après sa sortie de route. Le conducteur, dont l'identité n'a pas encore été établie, est décédé sur les lieux de l'accident.

Celui-ci est intervenu mercredi aux alentours de 19h30 sur la route de la Renardière, a précisé jeudi la police vaudoise dans un communiqué. Une enquête du Ministère public a été ouverte pour déterminer les raisons exactes de l'accident. La police lance un appel à témoin.

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