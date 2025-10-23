Publié: il y a 25 minutes

Glacier 3000 aux Diablerets (VD) a enregistré un record de 255'000 entrées pour l'exercice 2024/2025, soit une hausse de 27%. La saison estivale a dépassé les 100'000 visiteurs, avec une croissance significative des activités hors ski.

Record de visite cette année pour Glacier 3000

Glacier 3000 enregistre un record de fréquentation pour la saison 2024-2025. Photo: keystone-sda.ch

Glacier 3000 aux Diablerets (VD) a battu son record de fréquentation lors de son exercice 2024/2025 qui s'est achevé fin septembre. Le site a enregistré 255'000 entrées, une hausse de 27% sur un an.

Après un hiver déjà record avec un bond de 40%, la saison estivale a également enregistré «une croissance significative» en franchissant la barre symbolique des 100'000 entrées, indique jeudi Glacier 3000 dans un communiqué. La société mentionne aussi que les piétons représentent désormais 62% des visiteurs, «confirmant la place centrale des activités hors ski et la pertinence de la stratégie quatre saisons.»

Chaussez vos skis le 8 novembre!

La réouverture en novembre dernier du restaurant Botta, entièrement rénové à la suite d'un incendie en septembre 2022, a aussi contribué à cet exercice record, selon Glacier 3000.

La nouvelle saison de ski démarre le 8 novembre. Glacier 3000 dit notamment se réjouir de l'intégration des remontées mécaniques de Gstaad au Magic Pass, sachant que la station bernoise se situe à proximité. La part déjà significative de détenteurs du Magic Pass (27% des entrées en 2024-2025), conjuguée à l'intégration de Gstaad, offre «des perspectives particulièrement encourageantes pour la saison hivernale à venir», poursuit le communiqué.