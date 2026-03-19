Au programme de ce jeudi 19 mars: une immense fraude à la Caisse vaudoise de compensation, les entreprises suisses revoient leur stratégie au Moyen-Orient, la SPA de Genève placée sous tutelle, le financement de la 13e rente AVS et, enfin, un peu de foot.

Pour bien commencer votre journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 19 mars. On est parti!

1 Fraude de 2,7 millions à la caisse vaudoise de compensation

Après l'affaire de la Caisse cantonale de chômage en 2017, la Caisse cantonale vaudoise de compensation se retrouve au centre d'une des plus grandes fraudes du canton. D'après «24 heures», plus de 2,7 millions de francs auraient été versés à près de 80 faux bénéficiaires entre 2020 et 2022, profitant du dispositif d'allocations pour perte de gain (APG) mis en place durant la pandémie. Deux employés de la caisse de Vevey sont impliqués, selon le Ministère public central. Ils sont accusés d'avoir recruté des bénéficiaires fictifs pour prélever ensuite jusqu'à 40 % des montants. Les dossiers comprenaient fausses factures, cartes de visite et comptabilités fictives. Certains profils ciblés étaient des travailleurs du sexe, jugés «simples» à déclarer. La caisse a porté plainte en juin 2022 après avoir détecté ces anomalies.

2 Les entreprises suisses ajustent leurs opérations au Moyen-Orient

Si la guerre au Moyen-Orient ne pousse pas encore les nombreuses entreprises suisses implantées dans la région à se retirer, plusieurs d'entre elles, interrogées jeudi dans «Le Temps», ont pris des mesures. «Notre personnel est invité à rester sur place et à travailler à domicile. De plus, tous les déplacements à destination et en provenance de la région ont été suspendus avec effet immédiat», indique dans le journal le groupe zurichois Dormakaba, qui dispose d'un site d'assemblage et de bureaux en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis. Un groupe spécialisé dans l'évaluation des risques, International SOS, affirme avoir réalisé 95 évacuations pour le compte de clients suisses. L'essentiel des personnes concernées venaient des Emirats arabes unis et ont été acheminées par la route vers Oman.

3 La SGPA placée sous tutelle pour dysfonctionnements

La Société genevoise pour la protection des animaux (SGPA), en crise depuis plusieurs années en raison d'une série de dysfonctionnements, a été placée sous tutelle, révèle jeudi la «Tribune de Genève». La mesure a été prise par l'autorité de surveillance des fondations suite à une plainte. Un commissaire indépendant a été nommé pour administrer provisoirement la fondation et clarifier sa gouvernance. La plainte dénonce notamment des «mouvements bancaires effectués sans décision préalable du conseil de fondation» ou encore un changement de titularité du compte bancaire de l'association. Le conseil de fondation rejette toutes les accusations.

4 Le Conseil des Etats avance sur le financement de la 13e rente

Le Conseil des Etats devrait faire un pas jeudi vers le National sur le financement de la 13e rente AVS. La chambre des cantons devrait maintenir un financement par les cotisations salariales et la TVA, mais en abaissant les taux.

5 Murat Yakin dévoile la sélection suisse pour les matchs amicaux

Le sélectionneur de l'équipe suisse de football Murat Yakin dévoile jeudi les joueurs retenus pour les deux prochains matches amicaux, le 27 mars à Bâle et le 31 mars contre la Norvège à Oslo. La sélection pour ces deux rencontres constituera un jalon important en vue de la liste des joueurs qui seront retenus pour la Coupe du monde de cet été aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Murat Yakin devrait miser avant tout sur l'ossature expérimentée qui a permis de réaliser une remarquable campagne de qualification.