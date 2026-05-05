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Un record inhabituel
Zermatt compte plus de travailleurs étrangers que de Suisses

Zermatt enregistre l'activité économique la plus intense dans toute la Suisse. La commune valaisanne accueille beaucoup de travailleurs venus de l'étranger, plus nombreux que ses électeurs inscrits.
Publié: 21:00 heures
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Le Cervin attire chaque année des dizaines de milliers de touristes.
Photo: Getty Images
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Simone Steiner

C'est le paradis des skieurs et un havre de paix pour les randonneurs. Chaque année, Zermatt (VS) attire des dizaines de milliers de touristes. La station, située au pied du Cervin, a enregistré 1,64 million de nuitées en 2024. Les visiteurs, venus de près ou de loin, ont été accueillis dans 97 établissements. Seule Zurich, avec 4,05 millions de nuitées dans 126 hôtels, devance la station valaisanne, d'après les dernières «Statistiques des villes suisses». 

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Pour accueillir ce grand nombre de vacanciers, Zermatt s'appuie sur une main-d'œuvre importante. Au total, 49,8% des employés travaillent dans le secteur de l'hébergement et de la restauration. Mais la population locale ne suit pas le rythme et la station emploie donc un grand nombre de travailleurs étrangers.

Plus d'étrangers que d'électeurs

Les étrangers représentent 47,27% de la population de Zermatt. Avec 2883 résidents, leur nombre dépasse même celui des électeurs inscrits (2748). Plus d'un tiers des personnes ne possédant pas de passeport suisse sont portugaises (1102). Les ressortissants italiens (449), allemands (310) et espagnols (105) sont également bien représentés.

A noter que le taux d'activité net élevé – la part de la population active entre 15 et 64 ans qui exerce une activité professionnelle – est également remarquable. Avec 89,9%, cette destination touristique arrive en tête du classement, aucune ville n'affiche un taux d'emploi supérieur à celui de Zermatt. Par conséquent, le taux de chômage est également très bas, à 1,04%.

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