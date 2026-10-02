Un conflit entre communes paralyse un méga-projet en Valais

Loèche-les-Bains veut investir plus de 100 millions de francs dans la modernisation de son réseau de remontées mécaniques. Mais voilà que la commune voisine d’Albinen s’oppose précisément à une partie centrale du projet, alors qu’elle avait initialement approuvé les plans.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Avec le Masterplan Torrent, Loèche-les-Bains veut investir plus de 100 millions de francs dans la modernisation de ses remontées mécaniques

La commune voisine d’Albinen s’oppose désormais à une partie du Masterplan et propose sa propre solution

Sans Albinen, la procédure d’autorisation du nouveau téléphérique prévu risque de prendre du retard

Nathalie Benn

La destination touristique de Loèche-les-Bains est en plein essor. Lors de la saison hivernale 2025/26, les remontées de Torrent ont enregistré un nouveau record de fréquentation. Les célèbres bains thermaux de la station du Haut-Valais ont réalisé leur deuxième meilleur résultat de ces dix dernières années. De son côté, la société touristique My Leukerbad AG a signé un chiffre d’affaires record pour la quatrième année consécutive.

Mais un conflit récemment ravivé avec un village voisin vient assombrir ce tableau et menace désormais un méga-projet planifié depuis des années.

De nouvelles remontées

Reprenons depuis le début. Loèche-les-Bains veut pérenniser son domaine skiable et a élaboré en 2023 le «Masterplan Torrent». Ce plan doit répondre au vieillissement des infrastructures: le téléphérique Loèche-Rinderhütte a plus de 50 ans, tandis que la télécabine reliant Flaschen à Rinderhütte en a 31. Cette dernière est sujette aux pannes, comme en décembre 2024, lorsqu’elle était restée à l’arrêt pendant une heure et demie un jour de forte affluence.

Le «Masterplan Torrent» prévoit donc plus de 100 millions de francs d’investissements pour moderniser les remontées mécaniques du domaine. Le chantier doit se dérouler en trois phases. D’abord, la télécabine Flaschen-Rinderhütte sera entièrement rénovée. Ensuite, une nouvelle remontée sera construite jusqu’au Torrenthorn. Enfin, le projet s’achèvera par le remplacement du vieux téléphérique.

Sa station de départ, aujourd’hui située à Loèche-les-Bains, sera déplacée sur un autre site du village. Les trois communes concernées – Loèche-les-Bains, Albinen et Guttet-Feschel – ont approuvé le plan directeur, ouvrant ainsi la voie à ce projet d’envergure.

La commune fait obstruction

ais désormais, Albinen fait obstacle au projet, rapporte le «Walliser Bote». En septembre, le conseil communal s’est prononcé contre l’inscription du nouveau téléphérique dans le plan directeur cantonal. Ce vote est décisif: sans cette inscription contraignante, la procédure d’autorisation de la nouvelle remontée ne peut pas se poursuivre.

Ce revirement s'explique ainsi: lorsque Albinen avait approuvé le «Masterplan Torrent», un autre conseil communal était encore en place. Depuis, l’exécutif a été entièrement renouvelé.

Pourquoi Albinen bloque-t-elle soudainement le projet? Le conseil communal craint que le village «perde l’accès direct au domaine skiable», écrit-il dans un communiqué. Le cœur exact du problème reste toutefois flou, car aujourd’hui déjà, la station aval du téléphérique ne se trouve pas à Albinen, mais à Loèche-les-Bains. Pour le moment, la commune n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.

Le conseil communal propose déjà une alternative. Plutôt que de remplacer le téléphérique, une nouvelle remontée devrait relier Loèche-les-Bains à la télécabine existante Flaschen-Rinderhütte. Sa station de départ serait géographiquement bien plus proche d’Albinen. Pour le conseil communal, il s’agirait de la «meilleure solution sur le plan de l’exploitation».

Dans une zone à risques

La commune de Loèche-les-Bains et les remontées mécaniques disent avoir été prises de court par cette décision. Dans une déclaration commune, elles déplorent la résistance de leur voisine. Elles rappellent aussi que la variante aujourd’hui proposée par Albinen avait déjà été examinée, puis abandonnée. En cause: certaines parties du territoire où la commune envisage d’implanter la station de départ de cette remontée d’accès se trouvent dans une zone à risques.

L’avenir de ce projet à plusieurs millions de francs reste donc incertain. Interrogés par Blick, les responsables de Loèche-les-Bains ne souhaitent pas s’exprimer davantage pour l’instant. «Dans le cadre de l’assemblée générale des remontées de Torrent Leukerbad-Albinen AG, le 9 octobre, les actionnaires seront informés de la suite de la procédure», déclare un porte-parole de My Leukerbad AG. D’ici là, aucun autre commentaire ne sera fait.