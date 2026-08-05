L'autoroute A9 avance dans le Haut-Valais. Deux tronçons cruciaux, dont celui sous le Bois de Finges, seront en grande partie souterrains. Ce projet de 1,1 milliard de francs inclut des mesures écologiques et archéologiques.

Des squelettes de soldats ont été trouvés sur le chantier de l'A9

Des squelettes de soldats ont été trouvés sur le chantier de l'A9

ATS Agence télégraphique suisse

Le dossier de l'autoroute A9 dans le Haut-Valais avance. Dix-huit mois après le début des travaux préparatoires, le Service de la construction des routes nationales (SCRN) du Canton du Valais fait le point sur ces travaux d'envergure.

Traverser toute la plaine du Rhône en empruntant d'une traite l'ensemble de l'autoroute A9 devient de moins en moins utopique. Désormais, seuls deux tronçons demeurent à raccorder: celui à la hauteur de Gampel – le tunnel du Riedberg sera ouvert en décembre 2027 –, et celui entre Sierre et Loèche, dans le Bois de Finges.

Afin de respecter le parc naturel existant, ce passage, long de 8,5 km, s'effectuera à 75% en souterrain. «La tranchée couverte de Finges sera longue de 4,2 km, détaille Marc-Antoine Robyr, l'ingénieur responsable des travaux dans le secteur de Finges, interrogé par Keystone-ATS. Quant au tunnel de La Souste, il mesurera 2,1 km.» Le projet est estimé à 1,1 milliard de francs, dont le 96% à la charge de la Confédération et 4% est payé par le Canton du Valais.

L’approbation des plans du tronçon a été donnée en 2021 par le Département fédéral des transports (DETEC). Idem pour le permis de construire, obtenu en 2024. «Il n'y a désormais plus de possibilités de déposer de recours, sauf au niveau de l'attribution des soumissions», dévoile l'ingénieur.

Un nouveau gazoduc

Divers travaux préliminaires ont été réalisés depuis janvier 2025 ou sont sur le point de se concrétiser. Tout d'abord, 12 hectares de forêts, situés au nord du Bois de Finges, ont été défrichés. La construction d'un nouveau gazoduc long de 3,5 km a, elle, démarré en 2025. Il sera raccordé au réseau, au printemps 2027. Celui-ci voit le jour à côté de la route cantonale (T9), en bordure nord du défrichement. L'actuelle structure serpentant sous la T9 sera démantelée l'an prochain, tout comme la route actuelle, ce qui permettra de construire l'autoroute à cet endroit.

Dès la mi-août, une piste de chantier verra progressivement le jour à côté du gazoduc. Cette route permettra d'accéder au futur chantier principal. A partir de courant 2027 et jusqu'à l'ouverture du nouvel axe, les automobilistes, circulant depuis ou en direction du Haut-Valais, devront passer par l'autre rive du Rhône, soit via Salquenen, pour rejoindre Sierre ou l'autoroute.

En circuit court

Plusieurs places de dépôts sont désormais prêtes à accueillir les futurs gravats du chantier de l'A9. «Nous devrons déplacer 2,5 millions de mètres cubes de terre, soit un volume comparable à la pyramide de Khéops», détaille Marc-Antoine Robyr. «Cette masse de terre sera entreposée à plusieurs endroits dans le Bois de Finges et à La Souste, notamment sur une parcelle de 20 hectares située non loin de la ferme de Finges», avant d'être réutilisée lors de l'avènement du nouvel axe autoroutier et de divers aménagements.

«Plutôt que d'accumuler des kilomètres, on a préféré transporter la terre excavée dans des structures qui se trouvent, au maximum, à 8 kilomètres des chantiers, dans le périmètre de Finges», poursuit l'ingénieur. «En privilégiant les circuits courts, on réduit les contraintes de bruit et de poussière. C'est un concept qui se veut le plus écologiste et intégré possible.»

Mesures de compensation

La préparation du dépôt principal a valu quelques surprises au niveau archéologique. Une quinzaine de squelettes de soldats ayant participé à la bataille de Finges en 1799 y ont été retrouvés, ainsi que de nombreuses douilles, balles, chevrotines et autres boutons de tenues militaires. «Le but de ces fouilles archéologiques consiste à sauver de la destruction due au poids des dépôts, de potentiels vestiges», également plus anciens, rappelle Marc-Antoine Robyr.

La création de ce tronçon autoroutier s'accompagne de 18 mesures de compensation, parmi lesquelles l'amélioration des biotopes, la création d'une passerelle d'observation, des étangs et la revitalisation du Rhône et de cours d’eau. La réalisation d’une piste cyclable en site propre ou encore du plus long passage à faune de Suisse (4,2 km) résultent aussi du projet A9. Un puits et deux piscicultures sont également en construction du côté de Salquenen. Les travaux autoroutiers proprement dits s'effectueront en plusieurs phases. «Les soumissions pour les trois ouvrages principaux sont en cours ou en préparation», précise Marc-Antoine Robyr.

Deux tranchées couvertes sont prévues pour la traversée du Bois de Finges. Le début des travaux est prévu respectivement en 2027 et 2028, pour des réalisations en 2035, y compris l’électromécanique. Un premier tronçon sera alors ouvert à la circulation. Dès 2029, il sera alors temps de percer un tunnel et des tranchées couvertes annexes sous le village de La Souste. L'inauguration du tronçon devrait avoir lieu courant 2037.