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Val de Bagnes
Un randonneur fait une chute mortelle au-dessus du barrage de Mauvoisin

Un homme de 42 ans a perdu la vie dimanche en chutant du Mont Pleureur à 3400 mètres dans le Val de Bagnes. Les secours n'ont pu que constater son décès. Une enquête est ouverte.
Publié: il y a 9 minutes
Le Mont Pleureur se situe au-dessus du barrage de Mauvoisin, au Val de Bagnes.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur polonais de 42 ans a perdu la vie dimanche dans le Val de Bagnes. L'homme a fait une chute mortelle, au-dessus du barrage de Mauvoisin.

Peu avant 12h30, deux randonneurs effectuaient la descente du Mont Pleureur, sur la commune de Val de Bagnes. Alors qu’ils se trouvaient à une altitude d’environ 3400 mètres, pour une raison que l’enquête devra déterminer, l’un d’eux a chuté dans le vide.

Témoin de l’accident, le second randonneur a immédiatement alerté les secours. Dépêchés sur les lieux à bord d’un hélicoptère d’Air-Glaciers, engagé par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS 144), les intervenants n’ont pu que constater le décès du randonneur. Le Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction.

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