ATS Agence télégraphique suisse
Un randonneur polonais de 42 ans a perdu la vie dimanche dans le Val de Bagnes. L'homme a fait une chute mortelle, au-dessus du barrage de Mauvoisin.
Peu avant 12h30, deux randonneurs effectuaient la descente du Mont Pleureur, sur la commune de Val de Bagnes. Alors qu’ils se trouvaient à une altitude d’environ 3400 mètres, pour une raison que l’enquête devra déterminer, l’un d’eux a chuté dans le vide.
Témoin de l’accident, le second randonneur a immédiatement alerté les secours. Dépêchés sur les lieux à bord d’un hélicoptère d’Air-Glaciers, engagé par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS 144), les intervenants n’ont pu que constater le décès du randonneur. Le Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
Présenté par
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces