Via la ligne du Simplon
Un train de nuit reliera la Suisse à Bruxelles et Amsterdam

Un nouveau train de nuit reliera Berne à Bruxelles, Amsterdam et Milan dès juin. L'opérateur privé European Sleeper proposera trois liaisons hebdomadaires dans chaque sens, empruntant la ligne du Simplon en Suisse.
Publié: 11:27 heures
Un nouveau train de nuit devrait relier Berne à Bruxelles et Amsterdam ainsi qu'à Milan à partir du mois de juin. Un opérateur privé souhaite proposer trois fois par semaine et dans chaque sens une liaison entre le nord-ouest de l'Europe et le nord de l'Italie via la Suisse.

Cette nouvelle ligne compterait des arrêts notamment à Cologne, Berne, Brigue et Stresa au bord du lac Majeur, a indiqué cette semaine l'entreprise néerlando-belge de trains de nuit European Sleeper. En Suisse, le train empruntera la ligne historique du Simplon.

Afin de pouvoir desservir tant Bruxelles qu'Amsterdam, le train en provenance du sud sera divisé en Allemagne. Dans l'autre sens en revanche, les parties du train en provenance des capitales belge et néerlandaise seront réunies en Allemagne.

Trois liaisons par semaine

Les départs d'Amsterdam et de Bruxelles sont prévus les lundis, jeudis et samedis soirs, avec une arrivée en Suisse et à Milan le lendemain matin, a ajouté l'entreprise. Les retours depuis Milan auraient lieu dans la nuit du mercredi, vendredi et dimanche.

L'horaire définitif de la liaison nord-sud est en cours de finalisation avec les gestionnaires d'infrastructure respectifs dans les différents pays. La vente des billets devrait débuter en janvier ou février, selon le communiqué.

European Sleeper indique avoir commencé à opérer en 2023. L'entreprise de trains de nuit propose entre autres des trajets depuis la Belgique et les Pays-Bas vers Berlin, Dresde et Prague.

