Manne de 10 millions rejetée
Le Parlement ne veut pas du train de nuit entre Bâle et Malmö!

Après le Conseil des Etats, le Conseil national a rejeté le financement du train de nuit vers Malmö. Cette décision, prise dans le cadre du budget 2026, coupe donc les 10 millions de francs nécessaires au lancement du service prévu au printemps prochain.
Publié: 08:58 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
Le Parlement a rejeté lundi le crédit pour la ligne Bâle Malmö.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Après le Conseil des Etats, le National a dit non mardi à la ligne reliant la Suisse à Malmö en Suède. Il a, dans le cadre du budget 2026, coupé la manne de 10 millions de francs nécessaire à la mise en service du train de nuit prévue le printemps prochain. Le vote a été très serré: 99 voix contre 92 et deux abstentions.

Il est «inacceptable que le contribuable finance via ses impôts une ligne de loisir», a déclaré Yvan Pahud (UDC/VD). Alex Farinelli (PLR/TI) avait aussi déclaré lundi soir que le train de nuit n'était ni exigé par la loi ni une priorité.

«Il s'agit d'un acte symbolique coûteux plutôt que d'un projet stratégique réellement efficace», avait-il dit, mettant en avant d'autres mesures pour des transports plus verts validés dans le cadre du budget.

«A l'encontre de la loi sur le CO2»

La gauche, le PVL et le Centre ont eux rappelé que le Parlement a accepté l'année dernière, dans le cadre de la loi sur le CO2, d'encourager le transport de nuit. «Je trouve spécial de revenir sur cet acquis», a déclaré Simon Stadler (Centre/UR). Sans succès.

Le lancement du train de nuit reliant Bâle à Malmö en Suède, en passant par Hambourg et Copenhague, est prévu pour avril 2026. Il doit circuler trois fois par semaine. Des billets ont déjà été mis en vente.

Plusieurs propositions de la gauche visant à soutenir davantage MeteoSuisse et les investissements dans les eaux et à couper dans les réserves d'énergie pour l'hiver ont été balayées. Les débats se poursuivent.

