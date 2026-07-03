Face à l'engouement des Suisses pour le Grand Nord, Edelweiss adapte ses offres estivales et hivernales. La compagnie adapte son réseau en ajoutant des vols vers la Laponie mais aussi les Maldives. Voici les changements.

Les Suisses se ruent vers ces destinations, Edelweiss adapte ses offres

Les Suisses se ruent vers ces destinations, Edelweiss adapte ses offres

Patrik Berger

Les Suisses sont de plus en plus nombreux à partir en vacances dans le Grand Nord. Les voyages vers la Finlande, la Norvège et la Suède connaissent un véritable essor, même pendant les mois d'hiver. La compagnie aérienne Edelweiss réagit désormais à cette forte demande et propose, dans son programme de vols d’hiver 2026/27, davantage de liaisons vers la Finlande, la Norvège et la Suède. L’offre vers la Laponie, en particulier, sera considérablement renforcée, comme l’indique la compagnie suisse spécialisée dans les vols de vacances dans un communiqué de presse.

Concrètement, les villes finlandaises de Kittilä et Rovaniemi seront desservies dès la fin novembre, soit environ deux semaines plus tôt qu’auparavant. Pendant les vacances sportives, Edelweiss assurera même jusqu’à cinq vols par semaine vers Kittilä. Ivalo et Kuusamo bénéficieront également de vols supplémentaires.

Le nombre de liaisons vers le nord de la Norvège et la Suède sera également développé. Tromsø, l’une des destinations les plus prisées pour observer les aurores boréales, sera désormais desservie quotidiennement cet hiver. Luleå, en Laponie suédoise, bénéficiera d’une deuxième liaison hebdomadaire en haute saison. De plus, Edelweiss desservira désormais la ville norvégienne de Bergen pendant les mois d’hiver, en février et mars.

Des vols plus fréquents vers les Maldives

Ceux qui préfèrent le soleil à la neige trouveront également leur bonheur! Les Maldives seront désormais desservies jusqu’à quatre fois par semaine, de fin octobre à mi-janvier. Pendant la même période, Edelweiss desservira Colombo, au Sri Lanka, jusqu’à trois fois par semaine. La Namibie n'est pas en reste: la saison vers Windhoek débutera désormais dès la mi-mars, au lieu de début juin comme c’était le cas jusqu’à présent.

De plus, Edelweiss prolonge la saison sur plusieurs liaisons méditerranéennes. Corfou reste au programme jusqu’à mi-novembre, La Canée en Crète jusqu’à fin octobre et Héraklion même jusqu’à début décembre. La ville royale marocaine de Marrakech bénéficiera de vols supplémentaires en hiver, et Bari, dans le sud de l’Italie, sera desservie pour la première fois pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An.

Des destinations moins en vogue

En contrepartie, Edelweiss réduit ses fréquences sur d’autres liaisons. Puerto Plata (République dominicaine), Montego Bay (Jamaïque) et Liberia (Costa Rica) ne seront plus desservis qu’une fois par semaine au lieu de deux. Les deux vols hebdomadaires à destination de Mascate et de Salalah sont supprimés. Edelweiss dessert désormais Phuket (Thaïlande) trois fois par semaine, contre quatre auparavant.

Vers Hurghada (Egypte), Edelweiss réduit le nombre de vols hebdomadaires de douze à dix. Vers Skopje (Macédoine du Nord) également, il n’y aura désormais plus que deux vols au lieu de trois auparavant. Au total, l’horaire d’hiver 2026/27 au départ de Zurich comprend 69 destinations dans 33 pays. Cet horaire est valable du 25 octobre 2026 au 27 mars 2027.