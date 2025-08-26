Publié: il y a 43 minutes

L'utilisation de l'IA en Suisse atteint un niveau record, selon une étude Digimonitor. En 2025, 60% de la population utilisera des outils comme ChatGPT, avec une forte disparité entre les jeunes (79%) et les seniors (40%).

La majorité de la population suisse utilise des outils d'IA

Les outils d'IA comme ChatGPT sont toujours plus utilisés par la population suisse, selon une nouvelle enquête (image symbolique). Photo: Matt Rourke

ATS Agence télégraphique suisse

Les outils d'intelligence artificielle (IA) tels que ChatGPT continuent de monter en puissance en Suisse: en 2025, pour la première fois, une majorité de la population déclare les utiliser, selon une étude. Les jeunes de moins de 35 ans s'en servent nettement plus. «L'IA est passée en un temps record d'un sujet de niche à un sujet grand public», constate l'étude Digimonitor publiée mardi par la Communauté d'intérêts des médias électroniques (IGEM) et l'Institut de recherche des médias publicitaires (REMP). En 2025, 60% des personnes sondées disent recourir aux outils d'IA au moins occasionnellement, contre 40% encore une année plus tôt.

Cependant, l'écart entre les générations s'est creusé : 79% des 15-34 ans utilisent l'IA, mais seulement 40% des plus de 55 ans. Les hommes utilisent ChatGPT et autres outils comparables plus fréquemment que les femmes. Globalement, ces «assistants» sont davantage répandus dans la sphère privée. Mais là encore, 69% des moins de 35 ans y recourent largement au travail ou dans le cadre de la formation.