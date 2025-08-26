DE
FR

Utilisation des médias
La majorité de la population suisse utilise des outils d'IA

L'utilisation de l'IA en Suisse atteint un niveau record, selon une étude Digimonitor. En 2025, 60% de la population utilisera des outils comme ChatGPT, avec une forte disparité entre les jeunes (79%) et les seniors (40%).
Publié: il y a 43 minutes
Partager
Écouter
Les outils d'IA comme ChatGPT sont toujours plus utilisés par la population suisse, selon une nouvelle enquête (image symbolique).
Photo: Matt Rourke
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les outils d'intelligence artificielle (IA) tels que ChatGPT continuent de monter en puissance en Suisse: en 2025, pour la première fois, une majorité de la population déclare les utiliser, selon une étude. Les jeunes de moins de 35 ans s'en servent nettement plus. «L'IA est passée en un temps record d'un sujet de niche à un sujet grand public», constate l'étude Digimonitor publiée mardi par la Communauté d'intérêts des médias électroniques (IGEM) et l'Institut de recherche des médias publicitaires (REMP). En 2025, 60% des personnes sondées disent recourir aux outils d'IA au moins occasionnellement, contre 40% encore une année plus tôt.

A lire aussi
Pour se passer de ChatGPT, la Suisse construit son propre modèle d'intelligence artificielle
Plus «transparent»
Pour se passer de ChatGPT, la Suisse construit son propre modèle d'IA
ChatGPT s'offre un nouveau modèle doté «d'un super pouvoir incroyable»
La 5e version débarque!
ChatGPT s'offre un nouveau modèle doté «d'un super pouvoir incroyable»

Cependant, l'écart entre les générations s'est creusé : 79% des 15-34 ans utilisent l'IA, mais seulement 40% des plus de 55 ans. Les hommes utilisent ChatGPT et autres outils comparables plus fréquemment que les femmes. Globalement, ces «assistants» sont davantage répandus dans la sphère privée. Mais là encore, 69% des moins de 35 ans y recourent largement au travail ou dans le cadre de la formation.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus