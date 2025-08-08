DE
FR

La 5e version débarque!
ChatGPT s'offre un nouveau modèle doté «d'un super pouvoir incroyable»

OpenAI lance GPT-5, son nouveau modèle d'IA générative présenté comme le plus intelligent et le plus rapide à ce jour. Cette sortie marque une étape importante dans la course à l'IA superintelligente entre les géants technologiques.
Publié: 03:00 heures
Partager
Écouter
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

OpenAI, pionnier et leader de l'intelligence artificielle (IA) générative depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, a sorti jeudi GPT-5, présenté comme son modèle d'IA le «plus intelligent», le «plus rapide» et le «plus utile» à ce jour.

Le nouveau modèle de l'entreprise américaine était très attendu alors que la course aux assistants IA toujours plus performants bat son plein entre les géants des technologies, avec en ligne de mire une IA dite «générale» ou «superintelligente», aux capacités cognitives supérieures à celles des humains.

«GPT-5, c'est comme de parler à un expert de niveau doctorat sur n'importe quel sujet», a assuré Sam Altman, patron et cofondateur d'OpenAI, lors d'un briefing pour la presse. Il a comparé GPT-3, à l'oeuvre dans la première version de ChatGPT, à un lycéen qui «parfois donne la bonne réponse, et parfois répond n'importe quoi», et GPT-4 à un étudiant à l'université.

A lire aussi
Les CFF utilisent Chat GPT pour répondre aux voyageurs mais c'est un flop
Des réponses lunaires
Les CFF utilisent Chat GPT pour répondre aux voyageurs mais c'est un flop
OpenAI vend la version professionnelle de ChatGPT au gouvernement américain
Pour un dollar!
OpenAI vend une version de ChatGPT au gouvernement américain

Les entreprises en tête de la course à l'IA générative rivalisent à coups de nouveaux modèles toujours plus perfectionnés en matière de capacités à «raisonner» et à effectuer des tâches de façon autonome. Le rythme s'est accéléré car les différents groupes cherchent à rendre leur assistant IA - ChatGPT, Gemini (Google), Meta AI, Claude (Anthropic) etc. – indispensable au quotidien pour le plus grand nombre possible d'utilisateurs et de développeurs.

«Un super pouvoir incroyable»

Google et Meta (Facebook, Instagram) capitalisent sur leurs immenses bases d'usagers. Anthropic s'est fait un nom surtout auprès des professionnels. Grok, de xAI, une société d'Elon Musk, est intégré directement dans le réseau social X. La start-up chinoise DeepSeek a elle créé l'événement en début d'année en sortant R1, un modèle ouvert et avancé malgré des contraintes technologiques et budgétaires. Mais ChatGPT reste le nom le plus connu du grand public. Il compte près de 700 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires et OpenAI entend bien maintenir son avance.

«
Nous l'avons entraîné à être honnête (...) pour qu'il ne mente pas aux utilisateurs
Alex Beutel, responsable de la sécurité des produits d'Open AI
»

L'assistant va devenir personnalisable – l'utilisateur pourra choisir un ton concis, bienveillant ou sarcastique – et va pouvoir se connecter à Gmail. «GPT-5 peut vraiment faire des choses impressionnantes pour vous. Il peut instantanément créer un logiciel, à la demande (...) c'est un super pouvoir incroyable», a vanté Sam Altman.

Un de ces ingénieurs, Yann Dubois, a demandé en langage courant à l'assistant IA de créer une application en ligne pour apprendre le français avec des jeux. GPT-5 a aussitôt produit des centaines de lignes de code et le site web correspondant, élémentaire, a vu le jour en quelques minutes. Selon OpenAI, GPT-5 est aussi plus fiable: il «hallucine» beaucoup moins que les modèles précédents, et il «admet» quand il ne sait pas au lieu d'inventer une réponse apparemment convaincante.

«Nous l'avons entraîné à être honnête (...) pour qu'il ne mente pas aux utilisateurs» a souligné Alex Beutel, un responsable de la sécurité des produits de l'entreprise. En matière de sécurité, les utilisations à des fins néfastes deviennent en outre plus difficiles. «Avant, l'approche était binaire. Si la requête semblait sûre, le modèle s'exécutait, et sinon il refusait», a expliqué le chercheur.

Microsoft comme principal investisseur

Avec GPT-5, en cas de doute sur de potentielles motivations criminelles, «le modèle va se limiter à des informations générales, qui ne peuvent pas nuire». OpenAI a été fondée comme une organisation à but non lucratif en 2015, avec pour mission de créer une IA générale qui bénéficie à toute l'humanité.

A lire aussi
Depuis 5 mois, le Conseil fédéral peut causer à une version fédérale de ChatGPT
Une IA interne au gouvernement
Depuis 5 mois, le Conseil fédéral peut causer à une version fédérale de ChatGPT
Pourquoi être poli avec ChatGPT est une très mauvaise idée
Un «merci» peut coûter bonbon
Pourquoi être poli avec ChatGPT est une très mauvaise idée

GPT-5 «est clairement un modèle intelligent, mais il lui manque quelque chose d'important pour atteindre l'IA générale (...) ce n'est pas un modèle qui apprend en continu des choses qu'il découvre», a déclaré Sam Altman. «Evidemment, il va falloir investir dans la puissance de calcul à des coûts vertigineux pour y parvenir, mais nous avons l'intention de continuer dans cette voie», a-t-il ajouté.

La start-up star de la Silicon Valley, qui a décidé cette année de rester à but non lucratif après de nombreux débats, a levé 40 milliards de dollars en mars, qui l'ont valorisée à 300 milliards. Microsoft, principal investisseur d'OpenAI, Google, Meta et Amazon ont prévu de dépenser chacun des dizaines de milliards de dollars en infrastructures IA (centres de données sophistiqués), puces de pointe et ressources humaines ultra-qualifiées cette année.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la