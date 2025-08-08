OpenAI lance GPT-5, son nouveau modèle d'IA générative présenté comme le plus intelligent et le plus rapide à ce jour. Cette sortie marque une étape importante dans la course à l'IA superintelligente entre les géants technologiques.

AFP Agence France-Presse

OpenAI, pionnier et leader de l'intelligence artificielle (IA) générative depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, a sorti jeudi GPT-5, présenté comme son modèle d'IA le «plus intelligent», le «plus rapide» et le «plus utile» à ce jour.

Le nouveau modèle de l'entreprise américaine était très attendu alors que la course aux assistants IA toujours plus performants bat son plein entre les géants des technologies, avec en ligne de mire une IA dite «générale» ou «superintelligente», aux capacités cognitives supérieures à celles des humains.

«GPT-5, c'est comme de parler à un expert de niveau doctorat sur n'importe quel sujet», a assuré Sam Altman, patron et cofondateur d'OpenAI, lors d'un briefing pour la presse. Il a comparé GPT-3, à l'oeuvre dans la première version de ChatGPT, à un lycéen qui «parfois donne la bonne réponse, et parfois répond n'importe quoi», et GPT-4 à un étudiant à l'université.

Les entreprises en tête de la course à l'IA générative rivalisent à coups de nouveaux modèles toujours plus perfectionnés en matière de capacités à «raisonner» et à effectuer des tâches de façon autonome. Le rythme s'est accéléré car les différents groupes cherchent à rendre leur assistant IA - ChatGPT, Gemini (Google), Meta AI, Claude (Anthropic) etc. – indispensable au quotidien pour le plus grand nombre possible d'utilisateurs et de développeurs.

«Un super pouvoir incroyable»

Google et Meta (Facebook, Instagram) capitalisent sur leurs immenses bases d'usagers. Anthropic s'est fait un nom surtout auprès des professionnels. Grok, de xAI, une société d'Elon Musk, est intégré directement dans le réseau social X. La start-up chinoise DeepSeek a elle créé l'événement en début d'année en sortant R1, un modèle ouvert et avancé malgré des contraintes technologiques et budgétaires. Mais ChatGPT reste le nom le plus connu du grand public. Il compte près de 700 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires et OpenAI entend bien maintenir son avance.

« Nous l'avons entraîné à être honnête (...) pour qu'il ne mente pas aux utilisateurs Alex Beutel, responsable de la sécurité des produits d'Open AI »

L'assistant va devenir personnalisable – l'utilisateur pourra choisir un ton concis, bienveillant ou sarcastique – et va pouvoir se connecter à Gmail. «GPT-5 peut vraiment faire des choses impressionnantes pour vous. Il peut instantanément créer un logiciel, à la demande (...) c'est un super pouvoir incroyable», a vanté Sam Altman.

Un de ces ingénieurs, Yann Dubois, a demandé en langage courant à l'assistant IA de créer une application en ligne pour apprendre le français avec des jeux. GPT-5 a aussitôt produit des centaines de lignes de code et le site web correspondant, élémentaire, a vu le jour en quelques minutes. Selon OpenAI, GPT-5 est aussi plus fiable: il «hallucine» beaucoup moins que les modèles précédents, et il «admet» quand il ne sait pas au lieu d'inventer une réponse apparemment convaincante.

«Nous l'avons entraîné à être honnête (...) pour qu'il ne mente pas aux utilisateurs» a souligné Alex Beutel, un responsable de la sécurité des produits de l'entreprise. En matière de sécurité, les utilisations à des fins néfastes deviennent en outre plus difficiles. «Avant, l'approche était binaire. Si la requête semblait sûre, le modèle s'exécutait, et sinon il refusait», a expliqué le chercheur.

Microsoft comme principal investisseur

Avec GPT-5, en cas de doute sur de potentielles motivations criminelles, «le modèle va se limiter à des informations générales, qui ne peuvent pas nuire». OpenAI a été fondée comme une organisation à but non lucratif en 2015, avec pour mission de créer une IA générale qui bénéficie à toute l'humanité.

GPT-5 «est clairement un modèle intelligent, mais il lui manque quelque chose d'important pour atteindre l'IA générale (...) ce n'est pas un modèle qui apprend en continu des choses qu'il découvre», a déclaré Sam Altman. «Evidemment, il va falloir investir dans la puissance de calcul à des coûts vertigineux pour y parvenir, mais nous avons l'intention de continuer dans cette voie», a-t-il ajouté.

La start-up star de la Silicon Valley, qui a décidé cette année de rester à but non lucratif après de nombreux débats, a levé 40 milliards de dollars en mars, qui l'ont valorisée à 300 milliards. Microsoft, principal investisseur d'OpenAI, Google, Meta et Amazon ont prévu de dépenser chacun des dizaines de milliards de dollars en infrastructures IA (centres de données sophistiqués), puces de pointe et ressources humaines ultra-qualifiées cette année.