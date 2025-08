La plupart des géants des technologies courtisent activement le président américain Donald Trump. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

OpenAI a annoncé mercredi que l'administration américaine va pouvoir utiliser son offre de services pour les entreprises pour un dollar symbolique toute l'année prochaine, dernier effort en date de la star de l'intelligence artificielle (IA) générative pour renforcer ses liens avec le gouvernement de Donald Trump.

«Au cours de l'année à venir, ChatGPT Enterprise sera mis à disposition de l'ensemble des employés de la branche exécutive fédérale, pratiquement sans coût», a indiqué la société californienne dans un communiqué. Elle précise que cette initiative s'inscrit dans le plan d'action sur l'IA de la Maison Blanche, et qu'elle permettra aux fonctionnaires de «passer moins de temps sur la paperasse» et davantage à «servir le peuple américain».

OpenAI a signé en juin un contrat de 200 millions de dollars avec le Pentagone pour développer des outils «de pointe» au service de l'armée, sa première réussite dans le cadre de son programme «OpenAI for Gouvernment», visant à promouvoir ses services auprès du gouvernement des Etats-Unis.

«L'exceptionnalisme américain»

La plupart des géants des technologies courtisent activement le président américain Donald Trump depuis sa campagne présidentielle et surtout son élection en novembre dernier. OpenAI a ajusté ses principes pour autoriser les contrats de défense et son patron et cofondateur Sam Altman prône désormais «l'exceptionnalisme américain».

«Je pense que l'Amérique est un pays incroyable, tout simplement unique», a-t-il déclaré en juin à un groupe d'experts du Sénat sur la domination de l'IA par les Etats-Unis. «Ce n'est pas seulement l'endroit où la révolution de l'IA a lieu, c'est ici aussi que se produiront toutes les prochaines révolutions».

Longtemps membre du parti démocrate, il s'est dit début juillet «orphelin politique». Mardi, OpenAI a présenté deux nouveaux modèles «ouverts» d'IA générative, c'est-à-dire personnalisables et gratuits. «Nous sommes enthousiastes à l'idée que le monde construise sur une base technologique d'IA ouverte, créée aux Etats-Unis, fondée sur des valeurs démocratiques, accessible gratuitement à tous et au service du plus grand nombre», a déclaré Sam Altman.

OpenAI, qui a décidé cette année de rester une société à but non lucratif après de nombreux débats, a levé 40 milliards de dollars en mars. Ce tour de table l'a valorisée à 300 milliards. D'après la chaîne économique CNBC, l'entreprise californienne serait à nouveau en négociation avec des investisseurs pour parvenir à une valorisation de 500 milliards de dollars.