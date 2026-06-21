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Discussions au Bürgenstock
Le vice-président américain JD Vance est arrivé au Bürgenstock

Le vice-président américain JD Vance est arrivé dimanche à Emmen (LU), en Suisse. Le bras droit de Trump se rend au Bürgenstock pour discuter avec l'Iran d'une paix au Moyen-Orient.
Publié: il y a 32 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
JD Vance a atterri dimanche matin à Emmen (LU).
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le vice-président américain JD Vance est arrivé au Bürgenstock vers 6h40 pour les négociations avec l'Iran prévues dimanche, selon des sources convergentes. La délégation de Téhéran avait elle rejoint l'hôtel samedi soir déjà.

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JD Vance et son épouse avaient atterri à 5h59 locales à Emmen (LU), selon le porte-parole du vice-président. Les émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, étaient eux depuis samedi sur le site nidwaldien. Parmi les médiateurs, le Qatar, propriétaire de l'hôtel, était représenté à haut nouveau depuis vendredi. Le Pakistan a annoncé samedi soir envoyer le Premier ministre Nawaz Sharif et le puissant chef de l'armée pakistanaise.

Après avoir été reportées vendredi, les négociations techniques, qui devraient durer jusqu'à deux mois environ, pour passer du protocole d'accord signé mercredi par Washington et Téhéran à un arrangement final doivent débuter ce dimanche. La question du nucléaire iranien est notamment au menu.

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