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Un énorme avion de l'US Air Force décolle depuis la Suisse
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Pourparlers entre USA et Iran:Un énorme avion de l'US Air Force décolle depuis la Suisse

Pourparlers avec l'Iran
L'émissaire américain Steve Witkoff est en route pour la Suisse

L'émissaire américain Steve Witkoff est attendu en Suisse pour des discussions avec l'Iran, après le report des négociations prévues. Jared Kushner doit également participer à ces pourparlers en quête de paix durable.
Publié: il y a 31 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 25 minutes
L'émissaire américain Steve Witkoff est attendu en Suisse pour des discussions avec l'Iran.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'émissaire américain Steve Witkoff est en route pour la Suisse pour y mener des discussions avec l'Iran, ont rapporté des médias américains, après le report des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran. Steve Witkoff est en route pour la Suisse, a indiqué le média Axios vendredi, citant un responsable américain sous couvert d'anonymat.

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Par Richard Werly
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Son déplacement intervient alors que «les Etats-Unis et l'Iran s'efforcent de remettre sur les rails les discussions techniques» à la suite du protocole d'accord signé mercredi entre les deux pays, a rapporté CNN.

L'envoyé de Trump, Jared Kushner, est également attendu en Suisse pour des pourparlers, ont indiqué Axios et CNN, citant tous deux des responsables américains. L'incertitude règne quant au démarrage, initialement prévu vendredi en Suisse, des pourparlers en vue d'une paix définitive, après que le vice-président américain JD Vance, qui devait se rendre en Suisse, a annulé son voyage.

Les pourparlers reportés

Les discussions qui devaient se tenir vendredi afin de consolider l'accord et de travailler à un règlement durable, ont été reportées sans qu'aucune nouvelle date ne soit annoncée. L'accord signé cette semaine par le président Donald Trump et son homologue iranien Massoud Pezeshkian vise à mettre fin à une guerre qui a commencé le 28 février avec des frappes américano-israéliennes ayant tué le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei.


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