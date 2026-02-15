Les pourparlers nucléaires entre les États-Unis et l’Iran reprennent mardi à Genève sous médiation omanaise. Abbas Araghchi rencontrera des responsables internationaux, poursuivant les négociations relancées le 6 février à Oman.

Le ministre iranien des Affaires étrangères en route pour Genève

Le ministre iranien des Affaires étrangères est parti dimanche pour Genève où doit se tenir une nouvelle session de pourparlers nucléaires avec les Etats-Unis, a annoncé son ministère dans un communiqué.

Abbas Araghchi «a quitté Téhéran pour Genève (...) à la tête d'une délégation diplomatique et technique afin de mener le deuxième cycle de négociations nucléaires et de tenir une série de consultations diplomatiques», a-t-il indiqué, précisant que ces pourparlers «indirects» se tiendraient mardi sous la médiation du sultanat d'Oman.

Lors de sa visite à Genève, Abbas Araghchi devrait s'entretenir avec ses homologues suisse et omanais, ainsi qu'avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, et d'autres responsables internationaux, a ajouté le ministère.

Reprise des pourparles début février

Les Etats-Unis et l'Iran avaient repris des pourparlers le 6 février à Oman, salués par les deux parties qui avaient dit vouloir les poursuivre. Cette session était la première depuis l'interruption des précédentes négociations en juin en raison de la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël, déclenchée par des frappes israéliennes contre des sites nucléaires et militaires.

Les Etats-Unis, alliés d'Israël, avaient également bombardé des sites nucléaires iraniens. La Suisse avait annoncé samedi la tenue de ces discussions la semaine prochaine, sans en préciser le jour. Le président américain Donald Trump a multiplié les menaces d'une intervention militaire contre l'Iran tout en laissant la porte ouverte à un règlement diplomatique, portant notamment sur le programme nucléaire iranien.

Les pays occidentaux et Israël, ennemi juré de la République islamique et considéré par des experts comme la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient, soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Téhéran dément nourrir de telles ambitions, mais insiste sur son droit à développer une filière nucléaire civile.