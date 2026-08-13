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Une enquête est ouverte
Un drame en montagne coûte la vie à deux alpinistes à Göschenen

Les corps de deux alpinistes portés disparus ont été retrouvés mercredi dans l'arête est du Sustenhorn, près de Göschenen (UR). Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de l'accident.
Publié: 10:23 heures
Les corps de deux alpinistes ont été retrouvés mercredi près de Göschenen (UR). (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Deux alpinistes portés disparus mardi dans la région de Göschenen (UR) ont été retrouvés sans vie. En raison du brouillard et de l'obscurité, les corps n'ont pu être récupérés que le lendemain.

La disparition des deux alpinistes dans le secteur du Sustenhorn, près de la commune de Göschenen a été signalée mardi à 19h00, indique jeudi la police cantonale uranaise. Les équipes de secours ont immédiatement lancé une vaste opération de recherche.

Une enquête a été ouverte

Les corps des deux personnes disparues ont été aperçus par avion dans le secteur de l'arête est du Sustenhorn. En raison du brouillard épais et de la tombée de la nuit, l'opération de récupération n'a pu débuter que mercredi au matin. La Rega et les secours alpins suisses ont notamment été mobilisés.

Le parquet cantonal a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

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