Au menu de ce lundi 3 novembre: le chômage chez les diplômés suisses, la guerre du chocolat entre Lindt et Migros, la Suisse qui ne tient pas ses promesses climatiques, les maçons romands en grève, et pour finir, un exploit alpin.

La proportion de diplômés universitaires au chômage à grimpé à plus de 34% en Suisse depuis 2022. Photo: Shutterstock

Pour bien démarrer la semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités à ne pas manquer en ce lundi 3 novembre. C'est parti:

1 Le chômage frappe les diplômés de plein fouet

Les diplômés de l'enseignement supérieur sont particulièrement touchés par la hausse du chômage en Suisse, constatent lundi le «Tages-Anzeiger», «la Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». La proportion de diplômés universitaires au chômage était de 27% pendant des années, selon les données du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), mais elle a grimpé à plus de 34% depuis 2022. Au cours de la même période, la proportion de diplômés de l'enseignement supérieur dans la population active n'a augmenté que d'environ 1%. Le taux de chômage général était de 2,8% en 2025 en Suisse, contre 1,9% en 2023.

2 La guerre du chocolat continue chez Migros

Migros poursuit ses négociations avec Lindt & Sprüngli au sujet du prix du chocolat, indique lundi la «Neue Zürcher Zeitung». «Nous exigeons une baisse des prix», déclare dans le journal une porte-parole de Migros. Lindt & Sprüngli affirme que, malgré une baisse récente, les coûts sont attendus à la hausse jusqu'en 2026. Selon une analyse de la NZZ, une tablette de chocolat Excellence de Lindt coûte désormais 4,8 francs à la Migros, contre 3,15 francs au début de 2024, soit une hausse de prix de plus de 50%.

3 La Suisse épinglée pour financer du gaz en Côte d'Ivoire

L'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (SERV), un organisme de la Confédération qui intervient quand le marché privé n'offre pas de solution, vient de donner son approbation de principe pour l'assurance d'un projet de centrale à gaz en Côte d'Ivoire, allant à l'encontre des engagements pris par la Suisse, remarque lundi «Le Courrier». Berne s'était engagé à la conférence de l'ONU sur le climat (COP26) de Glasgow en 2021 à arrêter de financer publiquement des projets liés aux combustibles fossiles et à donner la priorité aux énergies propres, rappelle le journal. La centrale ivoirienne pourrait émettre plus d'un million de tonnes de CO2 par an, selon une étude d'impact du projet. Interrogée, la SERV indique que l'octroi d'une assurance se base sur différents critères, dont l'accord de Paris sur le climat.

4 Les maçons romands descendent dans la rue

Les maçons romands entament lundi une grève de deux jours. La première journée sera marquée par des manifestations décentralisées à Lausanne, Genève, La Chaux-de-Fonds (NE) et Fribourg. Le lendemain, les travailleurs de la construction des différents cantons convergeront sur la place de la Navigation à Lausanne pour un grand rassemblement et une manifestation à l'occasion de la renégociation de la convention nationale de travail entre les syndicats et la Société suisse des entrepreneurs.

5 Il parcourt les 151 cabanes du CAS en 60 jours

Tim Effenberger, un Allemand de 37 ans qui vit à Zurich depuis plusieurs années, a fait cet été le tour des 151 cabanes du Club alpin suisse (CAS) en seulement soixante jours, rapportent lundi «24 Heures» et la «Tribune de Genève». Pour réaliser son exploit, le physiothérapeute a parcouru au total 1670 kilomètres à pied, avec 139'000 mètres de dénivelé positif, et a usé sept paires de chaussures. Il explique avoir marché entre cinq et douze heures par jour, son père le véhiculant entre chaque étape. Faute de temps, l'aventurier n'a dormi que dans quatre refuges, ceux de Gspaltenhornhütte, d'Hüfihütte, de Finsteraarhornhütte et de Läntahütte.