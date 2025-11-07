Suite à un incident présumé antisémite au Vatican, une écrivaine israélienne, a dénoncé «une haine crue envers les juifs». Un garde suisse aurait proféré des propos méprisants avant de cracher dans sa direction. Le Vatican a présenté des excuses et ouvert une enquête.

«Il a craché avec mépris dans notre direction»

1/4 La Garde suisse a ordonné une enquête. Ici, le pape Léon XIV avec le commandant Christoph Graf. Photo: IMAGO/Avalon.red

Raphael Rauch

Suite à un incident présumé antisémite au Vatican, l'une des deux personnes juives concernées s'est exprimée. Il s'agit de l'écrivaine israélienne Michal Govrin. «Nous avons été complètement choqués. Un tel incident au Vatican? Une expression crue de haine envers les juifs, en contraste flagrant avec les paroles du pape la veille au soir», a déclaré l'écrivaine au portail autrichien «Kathpress».

L'incident aurait eu lieu sur le passage menant à la place Saint-Pierre. Michal Govrin se trouvait en compagnie d’une autre femme juive lorsqu'un garde suisse aurait lancé, «avec un profond mépris», une remarque désobligeante sur les juifs, selon son témoignage. «Nous nous sommes regardées, complètement abasourdies», a déclaré l'écrivaine.

Son compagnon aurait alors confronté le garde en lui disant: «Tu as dit 'les Juifs'!» Ce dernier aurait alors nié ces propos. Face à ce déni, son compagnon aurait rétorqué: «Et maintenant tu mens!» Selon leur témoignage, le garde du corps du pape aurait alors «craché avec mépris dans notre direction».

«Lorsque nous nous sommes plaints auprès des autorités vaticanes, le supérieur s’est excusé platement et a assuré qu’une enquête serait ouverte à l’encontre du garde. Mais l’incident a laissé des traces», a poursuivi Michal Govrin.

Le DFAE condamne l'acte

Pour l'écrivaine, l'incident montre «à quel point les stéréotypes sur les juifs sont apparemment encore profondément ancrés dans la conscience et le subconscient des croyants chrétiens». A Rome, un rabbin s'était fait cracher dessus dans la rue.

La Garde suisse a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en a également été informé. «L'ambassade de Suisse auprès du Saint-Siège a pris connaissance des reproches et est actuellement en contact avec la Garde suisse pontificale», fait savoir le DFAE à Blick. «Indépendamment du cas concret, le DFAE condamne tous les propos et actes antisémites».