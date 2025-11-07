DE
FR

«Il a craché avec mépris dans notre direction»
Une écrivaine juive raconte l'agression antisémite d'un garde suisse

Suite à un incident présumé antisémite au Vatican, une écrivaine israélienne, a dénoncé «une haine crue envers les juifs». Un garde suisse aurait proféré des propos méprisants avant de cracher dans sa direction. Le Vatican a présenté des excuses et ouvert une enquête.
Publié: il y a 50 minutes
Partager
Écouter
1/4
La Garde suisse a ordonné une enquête. Ici, le pape Léon XIV avec le commandant Christoph Graf.
Photo: IMAGO/Avalon.red
Raphael_Rauch (1).jpg
Raphael Rauch

Suite à un incident présumé antisémite au Vatican, l'une des deux personnes juives concernées s'est exprimée. Il s'agit de l'écrivaine israélienne Michal Govrin. «Nous avons été complètement choqués. Un tel incident au Vatican? Une expression crue de haine envers les juifs, en contraste flagrant avec les paroles du pape la veille au soir», a déclaré l'écrivaine au portail autrichien «Kathpress».

L'incident aurait eu lieu sur le passage menant à la place Saint-Pierre. Michal Govrin se trouvait en compagnie d’une autre femme juive lorsqu'un garde suisse aurait lancé, «avec un profond mépris», une remarque désobligeante sur les juifs, selon son témoignage. «Nous nous sommes regardées, complètement abasourdies», a déclaré l'écrivaine.

Son compagnon aurait alors confronté le garde en lui disant: «Tu as dit 'les Juifs'!» Ce dernier aurait alors nié ces propos. Face à ce déni, son compagnon aurait rétorqué: «Et maintenant tu mens!» Selon leur témoignage, le garde du corps du pape aurait alors «craché avec mépris dans notre direction».

A lire aussi
Les rappeurs néonazis envahissent TikTok et séduisent des fans allemands
Hitler et propagande
Les rappeurs néonazis envahissent TikTok et séduisent des fans allemands
Soupçonné d'un attentat antisémite en Suisse, il nie en bloc
«C'était une blague!»
Soupçonné d'un attentat antisémite en Suisse, il nie en bloc

«Lorsque nous nous sommes plaints auprès des autorités vaticanes, le supérieur s’est excusé platement et a assuré qu’une enquête serait ouverte à l’encontre du garde. Mais l’incident a laissé des traces», a poursuivi Michal Govrin.

Le DFAE condamne l'acte

Pour l'écrivaine, l'incident montre «à quel point les stéréotypes sur les juifs sont apparemment encore profondément ancrés dans la conscience et le subconscient des croyants chrétiens». A Rome, un rabbin s'était fait cracher dessus dans la rue.

La Garde suisse a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en a également été informé. «L'ambassade de Suisse auprès du Saint-Siège a pris connaissance des reproches et est actuellement en contact avec la Garde suisse pontificale», fait savoir le DFAE à Blick. «Indépendamment du cas concret, le DFAE condamne tous les propos et actes antisémites».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus