DE
FR

«C'était une blague!»
Soupçonné d'un attentat antisémite en Suisse, il nie en bloc

Un Palestinien d'origine libanaise de 51 ans comparaît à Zurich pour avoir planifié un attentat antisémite en novembre 2024. L'accusé nie les faits, affirmant qu'il s'agissait d'une «blague». Le Ministère public réclame deux ans de prison à commuer en thérapie.
Publié: il y a 10 minutes
Partager
Écouter
Un homme comparaît mercredi devant la justice pour avoir planifié un attentat antisémite en novembre 2024. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un homme âgé de 51 ans comparaît mercredi devant la justice zurichoise pour avoir planifié un attentat antisémite en novembre 2024, selon le Ministère public. Face aux juges, ce Palestinien d'origine libanaise a nié les faits reprochés et évoqué une «blague».

A lire aussi
«Je ne veux plus que mes enfants portent une kippa à l'extérieur»
Interview
L'antisémitisme est en hausse
«Je ne veux plus que mes enfants portent une kippa à l'extérieur»
Le nombre d'actes antisémites en Suisse romande a explosé
«Une hausse sans précédent»
Le nombre d'actes antisémites en Suisse romande a explosé

Sur Whatsapp, l'accusé avait annoncé à un ami qu'il se rendait en RER de Winterthour (ZH) à Zurich, armé de trois couteaux, pour aller tuer une personne juive au hasard dans un quartier où habitent beaucoup de juifs orthodoxes. L'ami a alerté la police qui a pu arrêter le prévenu en gare de Zurich.

Devant le Tribunal de district de Winterthour, le prévenu a déclaré qu'il était ivre au moment des faits et qu'il n'avait aucunement l'intention de tuer quiconque. «Je fais toujours volontiers des blagues, tout le monde le sait, mais celle-ci a mal tourné», a soutenu ce rentier à l'AI, ancien gérant d'hôtel.

Le Ministère public ne croit pas à cette version. Il réclame deux ans de prison contre le prévenu pour préparatifs de meurtre, à commuer en thérapie stationnaire en secteur fermé.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus