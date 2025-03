Le nombre d'actes antisémites en Suisse romande a explosé

Andre Panczer, enfant juif refugié à Geneve, temoigne de son parcours à l'école Moser. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L'antisémitisme a augmenté de près de 90% en Suisse romande l'année dernière, selon la CICAD. L'organisation s'inquiète d'une hausse «sans précédent» observée dans tout le pays et d'actes de plus en plus ciblés.

Au total, 1789 incidents ont été signalés en 2024, indique la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD) vendredi dans un communiqué. La hausse est de 89,5% par rapport à 2023.

L'organisation s'inquiète en particulier d'actes antisémites de plus en plus directs et menaçants. Elle recense 42 agressions physiques, dont certaines dans des écoles, devenues les «nouveaux foyers de haine». «Un climat de harcèlement, de haine et d'intimidation envers des élèves juifs s'installe progressivement», écrit-elle. La CICAD mentionne les mobilisations des étudiants qui ont eu lieu dans les universités romandes en réaction au conflit entre Israël et le Hamas. Elle dénonce plusieurs propos et actes antisémites.

Explosion des agressions en ligne

De nombreux graffitis antisémites, comme des croix gammées ou des étoiles de David, ont été observés dans les villes romandes en 2024, indique la CICAD. Elle salue l'adoption en juin à Genève d'une loi interdisant l'affichage de symboles nazis dans l'espace public.

L'organisation observe aussi une explosion de cas d'antisémitisme en ligne, surtout sur les réseaux sociaux. A cela s'ajoute une progression notable de l'antisionisme et des théories du complot visant la communauté juive.

Augmentation des cas dans toute la Suisse

Une forte hausse d'actes antisémites a également été observée dans le reste de la Suisse. La Fondation contre le racisme et l'antisémitisme et la Fédération suisse des communautés israélites ont recensé 221 incidents en Suisse alémanique, aux Grisons et au Tessin en 2024.

L'année a été marquée par l'attaque au couteau contre un homme juif orthodoxe à Zurich. Le conflit entre Israël et le Hamas après l'attaque du 7 octobre 2023 a intensifié le nombre de cas d'antisémitisme en Suisse, selon les organisations.