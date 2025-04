1/6 Sunrise a accordé par erreur des rabais à de nombreux clients. Photo: ENNIO LEANZA

Jean-Claude Raemy

La semaine dernière, de nombreux clients Sunrise ont eu des sueurs froides. Ils ont reçu une lettre de leur opérateur intitulée «Nous actualisons votre abonnement», suivie du titre «Correction de rabais accordés par erreur». Selon cette lettre, Sunrise annulera les rabais sur leur abonnement dès le 1er mai 2025.

Cette correction des rabais accordés par erreur a été envoyée «à des clients précis», confirme le porte-parole de Sunrise Rolf Ziebold, interrogé par Blick. Sans indiquer le nombre exact de clients ciblés, il ajoute: «Nous ne demandons pas le remboursement de ces rabais, mais nous corrigeons notre erreur pour la suite du contrat.» Il précise aussi que cette correction n'est pas liée à des offres promotionnelles spécifiques.

Ce qui intrigue, c’est que certains clients ont reçu ce message alors qu’ils n’avaient jamais bénéficié de rabais erronés.

Une procédure douteuse

En effet, dans cette même lettre, Sunrise précise que les utilisateurs qui ne s'opposeront pas à cette nouvelle mesure paieront automatiquement un abonnement plus cher, mais de meilleure qualité et à un prix préférentiel dès le mois de mai. Pour les utilisateurs qui refusent cette nouvelle version, ils pourront continuer à bénéficier de leur abonnement actuel à un prix réduit mais corrigé, ou alors, devront le résilier et chercher un nouveau fournisseur.

D'après le juriste Rolf Metz, Sunrise fait valoir une erreur selon les articles 23 et suivants du Code des obligations. Il explique: «Cela signifie que le contrat devient caduc. Sunrise ne peut pas simplement imposer un nouvel abonnement.» Il estime que l’opérateur aurait dû identifier cette erreur plus tôt et que des demandes de dommages et intérêts pourraient être envisagées.

Rolf Beyeler, expert en télécommunications de la plateforme de comparaison Moneyland, trouve la démarche de Sunrise insolente: «Elle sape la confiance des utilisateurs dans les contrats conclus et les prix convenus.» En effet, les clients s'attendent habituellement à ce que l'opérateur respecte le prix et les prestations promis en souscrivant à l'abonnement. «Ceux qui sont concernés par une augmentation de prix aussi importante devraient prendre les choses en main: comparer les offres et changer de fournisseur», conclut-il.