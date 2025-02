Votre opérateur mobile augmente ses prix? Il est encore temps d'agir!

Les opérateurs mobiles Salt et Sunrise prévoient une hausse des tarifs de leur abonnement en 2025. Selon des témoignages recueillis par l'émission de la RTS «On en parle», des clients ont toutefois réussi à négocier pour éviter cette augmentation.

Abonnés de Sunrise et Salt

1/4 En mars 2025, Salt et Sunrise augmenteront le prix de leurs abonnements mobiles. Photo: Shutterstock

Solène Monney Journaliste Blick

Le couperet est tombé en début d'année: les opérateurs mobiles Salt et Sunrise augmenteront les prix de leurs abonnements en 2025, y compris pour leur clientèle en cours de contrat. La faute notamment à des frais supplémentaires sur le personnel, les loyers et l'électricité.

Mais comme Blick vous l'expliquait en janvier dernier, il vous est possible de contester cette hausse. Vous êtes sceptique? Pourtant, selon des témoignages recueillis par l'émission de la RTS «On en parle» diffusée le jeudi 6 février, des clients ont réussi à obtenir gain de cause: soit le maintien du prix actuel de leur abonnement, soit un nouveau contrat avec des conditions avantageuses.

Comment procéder?

Si les opérateurs mobiles peuvent augmenter leurs prix une fois par an, les abonnés eux ont un droit de résiliation. Pour éviter de perdre des clients, Salt et Sunrise précisent que des gestes commerciaux sont possibles, permettant ainsi d’échapper à la hausse des tarifs.

Envie de tenter votre chance? D’après les témoignages, les opérateurs proposent généralement une contre-offre lorsque les clients menacent de résilier leur abonnement. Chez Salt, les abonnés disposent de 30 jours après réception de l'information pour résilier, généralement par téléphone. Du côté de Sunrise, ils ont jusqu’à fin février pour se manifester, soit par téléphone, soit via le live-chat.