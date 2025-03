Swisscom et Sunrise s'arment pour protéger leurs clients des appels indésirables

Swisscom va activer un filtre pour protéger sa clientèle contre les appels publicitaires indésirables. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Swisscom va activer automatiquement un filtre pour protéger l'ensemble de sa clientèle contre les appels publicitaires indésirables sur le réseau fixe. Chez Sunrise, l'activation automatique du filtre pour tous les clients est sur le point d'être achevée. La protection des consommateurs salue ces mesures.

Plus de 2,35 millions de clients de Swisscom ont activé en mars le filtre d'appel introduit en 2016. Désormais, l'entreprise veut activer automatiquement ce filtre pour l'ensemble de sa clientèle, indique jeudi l'entreprise. Depuis début septembre de l'année dernière, Swisscom a automatiquement activé le filtre d'appel pour tous les nouveaux clients privés de téléphonie fixe et mobile, mais pas pour les clients privés existants dans ces deux domaines.

Les clients privés du réseau fixe concernés seront informés de l'adaptation avec la facture de mars, précise Swisscom. Pour les clients privés de téléphonie mobile, le filtre d'appel sera activé dans le courant de l'année. Rien qu'en février 2025, environ quatre millions d'appels publicitaires ont été bloqués à l'aide de ce filtre, affirme Swisscom.

Efficace contre la fraude

L'opérateur Sunrise, avec ses filiales Yallo et Lebara, a également lancé une activation automatique et échelonnée d'un filtre d'appel pour tous ses clients. Celle-ci est en grande partie terminée. Les opérateurs Salt et Quickline ont eux activé leur filtre par défaut pour tous leurs clients lors de son lancement.

La Fondation pour la protection des consommateurs salue ces mesures, qualifiées d'étape importante. Les filtres ne sont pas seulement efficaces contre les appels publicitaires indésirables, mais aussi contre les tentatives d'escroquerie par téléphone comme l'astuce au petit-fils, les faux policiers ou les appels choc. Ils fonctionnent de manière similaire aux filtres anti pourriel des courriels.

Depuis 2021, la loi et l'ordonnance sur les télécommunications prévoient que les opérateurs de téléphonie doivent mettre à la disposition de leurs clients un filtre contre les appels publicitaires.