DE
FR

Un taux de 8%
La Suisse n'a pas encore atteint ses objectifs en matière de pauvreté

Le premier monitorage national de la pauvreté en Suisse révèle que 8,1% de la population vivait sous le seuil de pauvreté en 2023. Malgré un système de sécurité sociale développé, la Suisse n'a pas atteint son objectif de réduction de la pauvreté.
Publié: il y a 5 minutes
Partager
Écouter
La Suisse n'a pas encore atteint ses objectifs en matière de pauvreté (illustration).
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse n'a pas encore atteint son objectif de réduction de la pauvreté. En 2023, 8,1% de la population vivait avec un revenu inférieur au minimum vital, selon le premier monitorage national de la pauvreté. Une stratégie nationale est attendue. La Suisse est un pays prospère qui dispose d'un système de sécurité sociale bien développé. Pourtant, la pauvreté y est aussi présente. Entre 2014 et 2017, le taux de pauvreté en termes de revenu a augmenté en Suisse. Depuis, il oscille entre 8 et 9%, rappelle le Conseil fédéral dans un communiqué.

Pendant la pandémie de Covid-19, le taux de pauvreté est resté stable grâce aux mesures de soutien mises en place pour surmonter la crise économique. La Suisse n'a toutefois pas atteint l'objectif à long terme de réduction de la pauvreté, constate le gouvernement dans son rapport.

La pauvreté n'est pas qu'une question d'argent

Ce rapport est la première publication de référence solidement étayée et exhaustive sur la pauvreté en Suisse. Il donne aussi la parole à plusieurs personnes touchées par la pauvreté, dont les portraits sont placés en exergue des analyses statistiques. Il servira de base à l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté d'ici 2027. La pauvreté en termes de revenu frappe relativement souvent les personnes sans activité professionnelle, les familles monoparentales, les ménages de couple avec plusieurs enfants, les personnes qui vivent seules, celles qui sont peu qualifiées et les étrangers.

Les caractéristiques individuelles ne sont cependant pas les seuls facteurs explicatifs, montre le rapport. Les conditions structurelles ont un impact déterminant sur les possibilités d’action et de développement des individus. Il s'agit notamment de l'organisation du système éducatif, de l'accueil extra-familial ou du système de couverture des besoins vitaux, mais aussi des conditions du marché du travail.

La pauvreté n'est pas qu'une question d'argent. Les difficultés qui surviennent dans d’autres domaines de la vie peuvent aggraver les situations financières précaires. On observe ainsi que près de la moitié des personnes pauvres en termes de revenu souffrent de maladies chroniques, et que les personnes sans formation postobligatoire sont touchées par la pauvreté plus fréquemment que la moyenne.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus