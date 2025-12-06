DE
De magnitude 2,9
Un petit séisme a secoué la région de Herisau cette nuit

Un séisme de magnitude 2,9 a secoué la région de Herisau (AI) dans la nuit de vendredi à samedi. Le Service sismologique suisse indique que la secousse a probablement été fortement ressentie près de l'épicentre, mais aucun dégât n'est attendu.
Publié: 07:40 heures
Un petit séisme a secoué la région de Herisau cette nuit. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un séisme de magnitude d'environ 2,9 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi près de Herisau (AI). Ce tremblement de terre a vraisemblablement été ressenti de manière assez forte à proximité de l'épicentre, selon le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ.

La secousse s'est produite à 0h54 près de Herisau, indique le SED dans une annonce automatique. En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude.

Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.

