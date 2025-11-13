DE
FR

Magnitude de 3,1
Un séisme secoue les montages italo-suisses, prévient l'EPFZ

Un séisme de magnitude 3,1 a secoué la région d'Aoste jeudi, près de la frontière italo-suisse. L'épicentre a été localisé à 12 km au nord-est de la ville italienne, selon le Service sismologique suisse de l'EPFZ.
Publié: il y a 28 minutes
Partager
Écouter
A Morgex, sur le versant italien du Mont Blanc Vignobles du Valais et de la Vallée d'Aoste.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un séisme de magnitude 3,1 sur l'échelle de Richter s'est produit jeudi dans la région d'Aoste, tout près de la frontière italo-suisse. La secousse s'est produite à 13h39 à 12 km au nord-est de la ville italienne, selon le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ.

A lire aussi
Augmentation des séismes au Mont-Blanc à cause du changement climatique
10 fois plus élevé
Les séismes augmentent au Mont-Blanc à cause du changement climatique
Un séisme fictif touchera la Suisse en octobre 2026
En collaboration avec l'UE
Un séisme fictif touchera la Suisse en octobre 2026

En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude. Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus