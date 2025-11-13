Un séisme secoue les montages italo-suisses, prévient l'EPFZ

A Morgex, sur le versant italien du Mont Blanc Vignobles du Valais et de la Vallée d'Aoste.
Photo: Getty Images
ATS Agence télégraphique suisse
Un séisme de magnitude 3,1 sur l'échelle de Richter s'est produit jeudi dans la région d'Aoste, tout près de la frontière italo-suisse. La secousse s'est produite à 13h39 à 12 km au nord-est de la ville italienne, selon le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ.
A lire aussi
En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude. Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Avec vidéo
Présenté par
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas