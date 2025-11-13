Un séisme secoue les montages italo-suisses, prévient l'EPFZ

Publié: il y a 28 minutes

Un séisme de magnitude 3,1 a secoué la région d'Aoste jeudi, près de la frontière italo-suisse. L'épicentre a été localisé à 12 km au nord-est de la ville italienne, selon le Service sismologique suisse de l'EPFZ.

A Morgex, sur le versant italien du Mont Blanc Vignobles du Valais et de la Vallée d'Aoste. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude. Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.