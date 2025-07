Un séisme fictif touchera la Suisse en octobre 2026

Un exercice prévoit un séisme fictif en Suisse en octobre 2026. La place d'exercice d'Epeisses, près de Genève, sera sollicitée (archives). Photo: MARTIAL TREZZINI

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse accueillera en octobre 2026 un exercice de protection de la population en collaboration avec des pays de l'UE. Un scénario fictif prévoit un séisme majeur qui provoque des gros dégâts dans les cantons de Genève, Fribourg et Vaud. Prévu du 6 au 9 octobre 2026, cet exercice se déroulera dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union européenne (UCPM) et est une première en Suisse. Il se déroulera simultanément à la caserne d'Epeisses (GE), en ville de Genève ainsi que sur l'aérodrome militaire de Payerne (VD), écrit mercredi l'Office fédéral de protection de la population (OFPP) dans un communiqué.

Dans un scénario fictif, un séisme majeur, dont l'épicentre se situe au pied sud du Jura, provoque de très lourds dégâts dans les cantons de Genève, Vaud et Fribourg. Les forces d'intervention nationales sont considérées comme incapables de répondre de manière satisfaisante à la situation.

A la demande des autorités cantonales et de la Centrale nationale d'alarme, le Conseil fédéral sollicite une aide internationale via le mécanisme européen UCPM. L'Union européenne mobilise alors des équipes d'intervention et des ressources de plusieurs pays, dont l'Italie, la Belgique et la Croatie.

Plus de 500 interventions

L'UCPM a pour but d'améliorer la coopération entre les Etats membres de l'UE et les Etats participants dans le domaine de la protection civile. Il vise en particulier à renforcer la prévention, la préparation et la gestion des catastrophes naturelles et d'origine humaine. Créé en 2001, cet instrument a été activé plus de 500 fois et peut être mis en œuvre dans le monde entier, explique l'OFPP.

Au vu du contexte sécuritaire international, la coopération inter-Etats gagne en importance et les autorités suisses s'attellent à accroître leurs collaborations. L'exercice est coordonné par l'OFPP, en collaboration avec le canton de Genève, des experts européens, des services fédéraux et l'armée suisse. Plus de 250 intervenants étrangers sont attendus. En comptant les participants suisses, civils et militaires, ainsi que les figurants, l’exercice réunira environ 500 personnes.