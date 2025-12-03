DE
FR

Ressenti dans l'épicentre
Le canton de Berne secoué par un petit tremblement de terre

Un tremblement de terre a été ressenti cette après-midi dans le canton de Berne La secousse s'est produite aux alentours de 16h, aucun dégât n'est attendu.
Publié: 17:48 heures
La secousse s'est produite près de la commune de Schangnau (BE).
Photo: Pius Koller
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un séisme de magnitude d'environ 3,0 sur l'échelle de Richter s'est produit mercredi après-midi près de Schangnau à Berne. Ce tremblement de terre a vraisemblablement été ressenti de manière assez forte à proximité de l'épicentre, selon le Service sismologique suisse (SED).

A lire aussi
Nouveau centre pédagogique de prévention des séismes en Valais
Enseignement interactif
Nouveau centre pédagogique de prévention des séismes en Valais
Un séisme fictif touchera la Suisse en octobre 2026
En collaboration avec l'UE
Un séisme fictif touchera la Suisse en octobre 2026

La secousse s'est produite à 15h59, à 6 kilomètres à l'ouest de Schangnau, indique le SED de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) dans une annonce automatique. En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude.

Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus