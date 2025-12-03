Un tremblement de terre a été ressenti cette après-midi dans le canton de Berne La secousse s'est produite aux alentours de 16h, aucun dégât n'est attendu.

Le canton de Berne secoué par un petit tremblement de terre

Le canton de Berne secoué par un petit tremblement de terre

ATS Agence télégraphique suisse

Un séisme de magnitude d'environ 3,0 sur l'échelle de Richter s'est produit mercredi après-midi près de Schangnau à Berne. Ce tremblement de terre a vraisemblablement été ressenti de manière assez forte à proximité de l'épicentre, selon le Service sismologique suisse (SED).

La secousse s'est produite à 15h59, à 6 kilomètres à l'ouest de Schangnau, indique le SED de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) dans une annonce automatique. En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude.

Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.