Un objet suspect provoque la fermeture de la gare de Schaffhouse

La gare de Schaffhouse et ses environs ont été bouclés vendredi soir en raison d'un bagage suspect. Le trafic ferroviaire a été fortement perturbé. Une importante opération policière, qui a débuté vers 18h, était toujours en cours à 20h.
L'intervention de la police, des pompiers et de spécialistes de l'Institut médico-légal de Zurich a été motivée par la présence d'un bagage abandonné à l'extérieur du bâtiment de la gare, a indiqué vendredi soir un porte-parole de la police de Schaffhouse à l'agence de presse Keystone-ATS. La Bahnhofstrasse, située à proximité, a également été bouclée.
La police a ajouté qu’il n’est pour l’instant pas possible de confirmer si ce bagage représente effectivement un danger. La durée de l’intervention reste également incertaine.
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