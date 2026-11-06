Intervention de police en cours à la gare de Schaffhouse. Le site a été fermé en raison d'un bagage suspect.

Un objet suspect provoque la fermeture de la gare de Schaffhouse

Un objet suspect provoque la fermeture de la gare de Schaffhouse

ATS Agence télégraphique suisse

La gare de Schaffhouse et ses environs ont été bouclés vendredi soir en raison d'un bagage suspect. Le trafic ferroviaire a été fortement perturbé. Une importante opération policière, qui a débuté vers 18h, était toujours en cours à 20h.

L'intervention de la police, des pompiers et de spécialistes de l'Institut médico-légal de Zurich a été motivée par la présence d'un bagage abandonné à l'extérieur du bâtiment de la gare, a indiqué vendredi soir un porte-parole de la police de Schaffhouse à l'agence de presse Keystone-ATS. La Bahnhofstrasse, située à proximité, a également été bouclée.

La police a ajouté qu’il n’est pour l’instant pas possible de confirmer si ce bagage représente effectivement un danger. La durée de l’intervention reste également incertaine.

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