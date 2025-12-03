Un sondage révèle que 65% des Suisses désapprouvent le contrat des CFF avec Siemens pour de nouvelles rames. L'enquête, menée auprès de 11'000 personnes, montre une forte opposition à ce marché de plusieurs milliards attribué à l'entreprise allemande.

Peu de soutien pour le contrat attribué par les CFF à Siemens

Un marché à 2,1 milliards de francs

ATS Agence télégraphique suisse

Le contrat attribué par les CFF à l'entreprise allemande Siemens ne convainc pas les Suisses. Selon un sondage publié mercredi, deux tiers (65%) des quelque 11'000 personnes interrogées affirment qu'elles ne soutiennent «pas» ou «plutôt pas» ce contrat de plusieurs milliards.

Seuls 28% ont répondu «oui» ou «plutôt oui» à la question posée par les chercheurs de l'institut Leewas pour le compte de Tamedia et «20 Minutes». L'enquête a été menée du 27 au 30 novembre.

Les CFF ont annoncé le 7 novembre avoir attribué à Siemens Mobility ce marché de 2,1 milliards de francs pour 116 nouvelles rames à deux étages pour le RER zurichois et en Suisse romande pour le RER Vaud et le RE33 Martigny (VS)-Annemasse. Le marché comprend ainsi une option pour 84 véhicules supplémentaires, ce qui porterait le total à 3,6 milliards. Stadler Rail a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre la décision des CFF. L'ancienne régie fédérale se défend en assurant que le groupe allemand a fait la proposition la plus avantageuse.