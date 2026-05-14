Un expert aide à les comprendre et les contrer Comment lutter contre les discours masculinistes?

Chapo : La Suisse veut agir contre la montée des idées misogynes et violentes, propagées par des influenceurs de la manosphère sur les réseaux. Le nouveau site d'information www.manosphere.ch, lancé par la plateforme männer.ch, est soutenu par la Confédération.