Enquête liée aux stupéfiants
Un conseiller cantonal UDC doit être placé en détention préventive

Un conseiller cantonal UDC de Soleure fait l'objet d'une enquête pour infractions à la loi sur les stupéfiants. Le ministère public a demandé sa mise en détention provisoire. D'autres personnes sont également visées par l'enquête.
Publié: 03.11.2025 à 22:49 heures
L'homme politique n'est pas le seul à faire l'objet d'une enquête, d'autres personnes sont également visées. (Image symbolique)
Photo: Shutterstock
Johannes Hillig

Un conseiller cantonal UDC du canton de Soleure se retrouve apparemment dans de gros ennuis. Le ministère public a demandé sa mise en détention provisoire dans le cadre d’infractions à la loi sur les stupéfiants, rapporte la SRF. Le ministère public a confirmé à la SRF qu’une intervention policière a eu lieu jeudi dernier.

D'autres personnes visées

Le politicien n’est pas le seul à être visé par l’enquête, d’autres personnes font également l’objet de mesures, mais aucune information supplémentaire n’a été communiquée.

Beat Künzli, président du groupe UDC, affirme ne pas être au courant d’une détention préventive parmi ses rangs. «Si cela devait être le cas, je le regretterais», déclare-t-il à la SRF. Il ajoute qu’en cas de condamnation, il demanderait au politicien de démissionner.

