Le Suisse accusé d'avoir frappé une médecin locale sur des escaliers en Thaïlande fait l'objet d'un mandat d'arrêt. L'Argovien Manfred K.* ne s'est pas présenté à une audience à Phuket. Son affaire est devenue emblématique des tensions entre expatriés et habitants.

1/2 Accompagné de son épouse thaïlandaise, Manfred K.* s'était d'abord rendu au tribunal. Mais il n'est pas venu à l'audience en appel.

Léo Michoud Journaliste Blick

En Thaïlande, l’affaire du Suisse accusé d’avoir frappé une médecin locale sur des escaliers prend un nouveau tournant. Selon la presse thaïe, Manfred K.* est désormais sous le coup d’un mandat d’arrêt, faute de s’être présenté à une audience prévue au tribunal de Phuket ce lundi 21 avril.

En février 2024, l’expatrié aurait asséné des coups de pied dans le dos de la jeune femme de 27 ans – assise avec une amie sur les escaliers qui mènent à la propriété du ressortissant suisse de 46 ans. Cette affaire qui a fait scandale est devenue emblématique du désamour supposé des Thaïlandais pour les touristes et les expatriés, notamment helvétiques.

Acquitté puis rappelé, il ne vient pas

Dans la foulée, une manifestation avait rassemblé 300 personnes à Phuket pour demander une condamnation. Considéré comme une menace pour la paix sociale par les autorités, l’accusé avait vu son Visa lui être retiré. Mais à la surprise générale, le tribunal de première instance a d’abord acquitté Manfred K., faute de preuves tangibles.

Mais l’avocat de l’accusation et les procureurs ont fait appel. Et la Cour de la province de Phuket a rappelé tout ce petit monde dans l’espoir de rendre un nouveau verdict. L’Argovien d’origine n’est pas venu et le tribunal a donc émis un mandat d’arrêt à son encontre. L’audience, elle, a été reportée au 23 mai prochain, rapportent les médias locaux.

Justice ferme à l’encontre des expatriés

La victime présumée affirme toujours que Manfred K. l’a frappée puis insultée alors qu’elle ne faisait que regarder la Lune. Pour la défense, l’Helvète s’est encoublé et son pied a heurté la soignante thaïlandaise. Contactée par la presse locale au sujet de l’audience reportée, l’accusatrice a préféré ne pas s’exprimer davantage sur l’incident.

Les nombreux expatriés occidentaux en Thaïlande sont régulièrement critiqués pour leurs comportements, parfois violents, envers les habitants. La liste des délits suisses en Thaïlande s’allonge de jour en jour, suscitant à chaque fois des réactions outrées. Beaucoup demandent une application ferme des procédures judiciaires à leur encontre. L’appel comme le mandat d’arrêt démontre la détermination des autorités.

*Nom connu de la rédaction