En Thaïlande, la police vient d'arrêter un Suisse qui prenait de la coke en public. Les Thaïlandais demandent que les étrangers soient punis plus sévèrement de manière générale. Blick a compilé le registre des infractions des Suisses dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Les Suisses n'ont pas bonne réputation en Thaïlande. Manfred K. avait par exemple donné un coup de pied dans le dos d'une femme dans un escalier.

Guido Felder

Agressions, meurtres, pédophilie, drogue: les Suisses font régulièrement la Une des journaux en Thaïlande, paradis des vacances. Dernier exemple en date: un Suisse qui aurait consommé de la cocaïne en public est au centre de l'attention. L'affaire fait des remous et la publication de la vidéo montrant l'homme en train de se droguer a suscité une vague de commentaires dans les réseaux sociaux, comme l'écrit «Der Farang», le journal des étrangers en Thaïlande.

L'attention de la police de Phuket n'a été attirée qu'après qu'une vidéo intitulée «Qu'est-ce que tu fais, mon frère?» a été postée sur les réseaux. Le clip montre deux hommes, dont l'un se penche sur un scooter et s'enfile une ligne. Le test de dépistage de drogue du Suisse appréhendé s'est finalement révélé positif. La police l'a arrêté. Entre-temps, il a été remis en liberté. Ce cocaïnomane n'est pas le seul Suisse à avoir des ennuis avec les autorités. Un meurtrier qui avait caché sa femme décédée, deux pédophiles et d'autres criminels occupent également la justice thaïlandaise.

Une justice moins sévère avec les étrangers?

Dans le débat sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs reprochent à la police de punir moins sévèrement les étrangers que les indigènes. Deux poids deux mesures

La colère dans les commentaires est également dirigée contre la baisse de la qualité du tourisme. Cette tendance serait favorisée par le programme d'entrée sans visa pour différents pays, qui encouragerait une augmentation des touristes. Les Suisses peuvent ainsi visiter la Thaïlande sans visa pendant 60 jours.

Des suspects affichés comme des trophées

La Thaïlande est certes une destination de vacances et un paradis pour les retraités, avec des gens extrêmement prévenants. Mais les lois y sont très dures. Les délits tels que le crime de lèse-majesté, les relations sexuelles avec des mineurs, le fait de fumer dans des zones interdites ainsi que la consommation ou la possession de drogues sont très sévèrement punis. En 2018, un Thaïlandais de 26 ans qui avait tué un adolescent en 2002 a été exécuté. La peine de mort n'avait plus été prononcée depuis 9 ans.

Les suspects vivent très souvent un enfer. La police expose les personnes arrêtées comme des trophées dans les médias régionaux. Les procédures pénales peuvent durer longtemps et entraînent parfois de longs séjours préventifs en prison. Les avocats? Il y en a, mais ils sont souvent chers et ne peuvent pas y faire grand-chose.

Et pour ceux qui sont définitivement condamnés à la prison, le calvaire ne fait que commencer. Les cachots thaïlandais sont massivement surpeuplés et leurs conditions sanitaires plus que douteuses. Les étrangers, très bas dans la hiérarchie, se retrouvent ainsi à la merci des chefs de gang. Selon Amnesty International, des détenus meurent régulièrement pour des raisons inconnues.

Une longue liste de délits suisses

La consommation publique de cocaïne est le dernier des délits impliquant des Suisses, pour le moment. et la liste des autres délinquants helvétiques est longue. En voici un extrait:

Mi-février, deux Suisses ont été arrêtés à Pattaya pour des délits sexuels commis sur des mineurs. Un homme de 68 ans avait proposé de financer l'éducation d'une jeune fille si elle acceptait de vivre chez lui. Un homme de 41 ans avait rencontré une jeune Thaïlandaise de moins de 15 ans via Tinder. L'enquête est en cours.

Après avoir longtemps nié, Wolfgang J.* a avoué il y a un an avoir étranglé sa femme thaïlandaise dans la province de Nakhon Ratchasima et l'avoir cachée dans un champ de maïs. La femme avait disparu pendant trois semaines. Elle avait laissé une fortune de 320'000 francs suisses, héritée de son premier mari suisse. Le jugement n'a pas encore été publié.

Manfred K.*, qui avait donné un coup de pied dans le dos d'une jeune médecin dans un escalier à Phuket il y a un an, a été acquitté à la surprise générale, faute de preuves. Toutefois, le Suisse, aujourd'hui âgé de 46 ans, a été expulsé.

Selon «Der Farang», le service de l'immigration de Chon Buri a banni définitivement un Suisse de Thaïlande en février 2025. La raison en est un mandat d'arrêt pour abus sexuel sur un enfant de moins de 13 ans à Pattaya.

Un Suisse a également déjà été emprisonné en Thaïlande pour crime de lèse-majesté. En 2007, cet homme de 57 ans, alors en état d'ébriété, avait tagué à la peinture noire cinq portraits de Bhumibol Adulyadej (1927-2016), alors au pouvoir. Le tribunal a réduit sa peine de 20 ans à la moitié en raison de ses aveux, et le roi l'a finalement gracié.

Huit Suisses en prison

La Thaïlande devient de plus en plus un pays d'émigration pour les Suisses. Fin 2023, 10'414 Suisses y vivaient, un chiffre qui a doublé en l'espace de 15 ans. Le DFAE a connaissance de huit citoyens suisses qui se trouvent en détention en Thaïlande: deux personnes pour des délits liés à la drogue, six pour d'autres délits. Pour eux, la situation pourrait devenir très inconfortable dans ce paradis de vacances.