Patrik Berger

Vous comptiez vous rendre prochainement en Thaïlande pour vos prochaines vacances? Attendez-vous à devoir payer un petit supplément! Les voyageurs se rendant dans ce pays d'Asie du Sud-Est doivent actuellement faire face à de nouvelles réglementations.

Une nouvelle redevance et un formulaire supplémentaire

Il y a quelques jours, il a été annoncé qu'à partir du 1er mai, tous les ressortissants étrangers entrant dans le pays devront remplir un nouveau formulaire en ligne. Ce jeudi, le ministre thaïlandais du Tourisme et des Sports, Sorawong Thienthong, a également annoncé l'instauration d'une nouvelle taxe touristique pour les visiteurs étrangers. Cette redevance sera mise en place d'ici la fin de l'année, avant la haute saison touristique et son montant s'élèvera à 300 bahts, soit environ 8 francs. Toutefois, les voyageurs entrant par voie terrestre ou maritime pourront effectuer plusieurs séjours sur une période de 30 à 60 jours sans avoir à payer la taxe à nouveau.

Le ministre du Tourisme ne s’attend pas à une baisse du nombre de visiteurs en raison de la nouvelle taxe. «La taxe touristique n’est pas une somme élevée qui pourrait dissuader les touristes», a-t-il déclaré devant les médias. «Mais si son paiement est compliqué, cela devient contraignant. Nous voulons rendre la procédure aussi simple que possible.» C’est pourquoi les 8 francs seront prélevés via la nouvelle carte d’entrée numérique. Les modalités exactes de paiement restent quant à elles encore à définir.

Une meilleure couverture en cas d'accident

Cette mesure vise à dégager des fonds supplémentaires pour le développement des infrastructures touristiques et la préservation des sites emblématiques. Une partie des investissements sera ainsi destinée aux régions moins fréquentées, afin de limiter le surtourisme dans des destinations très prisées comme Bangkok, Phuket et Pattaya. Autre avantage: grâce à cette contribution, les voyageurs bénéficieront d’une meilleure couverture en cas d’accident.

Les Suisses adorent cette destination

Le tourisme joue un rôle essentiel dans l’économie thaïlandaise, à titre d'exemple, en 2024, 30 millions de personnes ont visité la Thaïlande, et le gouvernement souhaite encore accroître ce chiffre. Le royaume séduit particulièrement les Suisses, tant pour les voyages que pour l’expatriation. Avant la pandémie de Covid-19, plus de 200'000 Suissesses et Suisses se rendaient chaque année en Thaïlande, tandis que plus de 150'000 touristes thaïlandais visitaient la Suisse. Fin 2023, c'est quelques 10'414 Suisses qui vivaient en Thaïlande de manière permanente, dont 4269 retraités. Trois quarts d’entre sont des hommes.